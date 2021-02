Szőke Nikoletta szombaton akár be is juthat A Dal című televíziós műsor döntőjébe

Egész eddigi pályafutásom alatt az motivált az éneklésben, hogy az érzéseimet minél őszintébben a felszínre tudjam hozni. Zenehallgatóként és előadóművészként is azok a dalok állnak a legközelebb hozzám, amelyek érzelmi többletet hordoznak magukban.

A zalaegerszegi születésű, de már hosszú ideje Budapesten élő Szőke Nikoletta énekesnő mondta ezt lapunknak Új esély című saját szerzeménye kapcsán, amellyel sikeresen mutatkozott be A Dal című televíziós műsorban. Az eredetileg az Eurovíziós Dalfesztivál hazai válogatójaként indult, de idén már önállóvá vált produkcióban Szőke Nikoletta az Új eséllyel eddig kifejezetten jól szerepelt, hiszen az első elődöntőt a legmagasabb pontszámmal nyerte meg, e hét szombatján pedig már a döntőbe jutásért lép újra színpadra. Az elődöntőben a zsűri tagjai Nikoletta előadóművészi képességei mellett magát a dalt is dicsérték, úgy fogalmaztak: fokozatosan kibontakozva mutatja be azt az erős érzelmi rétegződést, amely a kiváló szerzői és hangszerelői munkának köszönhetően megjelenik benne.

– Nagyon örülök annak, hogy a zsűri tagjai átérezték azt a mondanivalót, amit közvetíteni szerettem volna – mondta Szőke Nikoletta.

– Számomra mindig is a szívből való éneklés volt az elsődleges. Az Új esély a saját szerzeményem, ezért még inkább örülök a sikerének. Elég későn, mindössze három éve kezdtem el dalokat írni, szinte egyik napról a másikra. Korábban leginkább örökzöldeket és jazzstandardeket énekeltem. Azok előadását is rendkívül élveztem, miközben a zenész ismerőseim és barátaim állandóan biztattak, hogy kezdjek el saját dalokat is írni. Én viszont úgy gondoltam, hogy nem kell feltétlenül minden énekesnek dalszerzőnek is lennie, hiszen ahhoz adottság és nagyon erős késztetés is szükségeltetik.

Miután ilyen jellegű késztetést sokáig nem éreztem, ezért hosszú ideig mereven el is zárkóztam előle, a biztató szavakra általában határozott nem volt a válaszom. A váltás sem tudatosan vagy tervezetten történt, körülbelül három éve volt egy elég nehéz időszak az életemben, egy súlyos betegség a családban, ami lelkileg eléggé megviselt, az hozta ki belőlem. Egy vasárnap délelőtt ültem az autóban a kormánykerék mögött, s egyszer csak nagyon ösztönösen kirobbant belőlem egy dallam és egy szöveg, gyakorlatilag ott, abban a helyzetben megszületett egy kész dal.

Szőke Nikoletta hozzátette, mindez olyan intenzív váltást hozott a karrierjében, hogy nemcsak saját dalokat kezdett el írni, de párhuzamosan más műfajok felé is nyitott. Egy egészen új világ tárult ki előtte, előadóművészként éppúgy kiteljesedett, mint zeneszerzőként és szövegíróként. A jazzből magával hozott gyökerei továbbra is megmaradtak, vagyis a saját szerzeményeiben is előszeretettel használja a műfaj elemeit, de dalai annál jóval szélesebb alapokon nyugodnak, a latin popzene harmóniái, vagy az R&B-akkordok egyaránt megjelennek bennük. Az Új esély című szerzeménye még tavaly márciusban, a karantén legelején született, de nem azzal a szándékkal, hogy nevezzen vele A Dalba. Mint mondja: sokáig hezitált is azon, hogy egyáltalán beadja-e jelentkezését, szinte az utolsó pillanatban határozta el magát.

– Egyszer már álltam A Dal színpadán, akkor Szakcsi Lakatos Róbert szerzeményét énekeltük közösen Kökény Attilával – idézte vissza. – Az egy teljesen más szituáció volt, akkor egy dalszerző kért fel egy szereplésre, most pedig saját dallal, saját szöveggel, egyedül kellett bemutatkoznom. Ráadásul én nem is a mainstream műfajból jövök, az én zenei világom kevésbé alkalmazkodik A Dal kereteihez, ezért különösen nagy kihívásnak éreztem ország-világ elé így kiállni.

Miután azonban szeretem a kihívásokat, s jelen időszakban egy énekes számára kevés olyan lehetőség adódik, amivel el tudja magát foglalni, belevágtam. Azt gondoltam, legalább lesz egy feladat, amire tudok készülni, amivel tudok foglalkozni. Az Új esély egy pozitív töltetű dal, arról szól, hogy a vírus rengeteg mindent elvett tőlünk, kiszolgáltatottságot, bizonytalanságot és rengeteg emberi tragédiát hozott az életünkbe, de adott egy lehetőséget arra is, hogy jobban ki tudjuk élvezni az időt. Az időt, ami a rohanó világunkból a legjobban hiányzott. Azzal, hogy le kellett állnunk, hogy újra kellett szervezni az életünket, annak a lehetőségét is megkaptuk, hogy jobban odafigyeljünk önmagunkra, a családunkra, a szeretteinkre.

Szőke Nikoletta kifejezetten kérte A Dal stábjától, hogy az elődöntőben semmi olyan külső körülmény ne legyen, ami elterelheti a közönség és a zsűri figyelmét az Új esély mondani­valójától. Nélkülözte a vizuál­technikát, de még a díszlet is minimalista lett. Úgy vélte: ezáltal még hatékonyabban ki tudja fejezni a bezártságot, kiszolgáltatottságot, amiből aztán tovább lehet lépni egy más emberi minőség felé. Az Új esély dinamikája is ezt az építkezést fejezi ki, Nikoletta suttogva kezdi a dalt, a hangszerelése pedig kifejezetten visszafogott.

A szombati középdöntőben ez utóbbin ugyan egy kicsit változtatnia kell, a műsor koncepciója szerint ebben a fordulóban a még versenyben lévő szereplőknek ugyanis más módon kell bemutatniuk a dalukat, így most egy hét tagú zenekar fogja kísérni. Az énekesnő szerint az elődöntőben inkább performanszjellege volt a szereplésének, ezúttal viszont a muzsikálás élményét mutatják be, ez az előadás tehát sokkal inkább olyan érzetű lesz, mintha a koncertszínpadon állna, az pedig abszolút az ő világa.

Az énekesnő elmondta: a fellépések, az élő szereplések elmaradása miatt A Dal mellett jut ideje arra is, hogy további saját szerzeményekkel foglalkozzon. Jelenleg több témán dolgozik párhuzamosan, az a terve, hogy ezekből év végére egy új önálló koncertműsort állítson össze, de azt sem zárja ki, hogy a dalokból egy önálló nagylemezt jelentessen meg. Ha a koncertezés előtt megnyílik a lehetőség, akkor pedig örömmel térne vissza Zalaegerszegre is, hiszen szülő­városában szerepelni mindig nagy élmény számára.