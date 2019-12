Szlovén–magyar múzeumi együttműködés disznóvágással

Illő attrakcióval, hagyományos göcseji disznóvágással és -torral zárták tegnap a „Mint annak idején” című projektet a Göcseji Falumúzeum és a szlovén partner képviselői.

A rendezvényen a szlovéniai Rakicanban található Batt­hyány Várkastély Oktatási Központ vezetői – köztük dr. Robert Celec igazgató és Tamara Muhic, a projek koordinátora – mellett több zalai múzeum szakemberei is megjelentek, a város képviseletében pedig Velkey Péter humánigazgatási osztályvezető ismerkedett az együttműködés részleteivel.

Varju András falumúzeumi osztályvezető elmondta, a közös munka két éve indult el, a Back in the day, azaz Mint annak idején program keretében. A partnerség célja a kölcsönös tapasztalatcsere és tudásátadás volt, hiszen a muravidéki Rakican (Battyánfalva) várkastélya mellett egy kisebb skanzent szeretnének létrehozni a szlovén szakemberek. Ennek megvalósulását nagyban segítheti a zalai partner több mint ötvenéves szakmai tapasztalata. Cserébe a nemzetközi turizmust fellendítő együttműködést ajánlott fel a szlovén fél. Az a tapasztalat ugyanis, hogy hiába a szomszédság, a közlekedési erővonalak nem terelik Zalaegerszeg felé a szlovén turizmust. E helyzeten a régiót megszólító aktív marketinggel igyekezett segíteni a rakicani központ, s nem is eredmény nélkül. Korábban ugyanis évente mindössze 15-20 szlovéniai vendég tért be a Göcseji Falumúzeumba, a projekt eredményeként azonban az elmúlt időszakban már több mint 600 turistát fogadtak a határ túloldaláról.

Ami a szlovén szabadtéri kiállítást illeti, egyelőre a megvalósítást előkészítő tanulmányok készültek el, ám hamarosan folytatódik az együttműködés, ami már a megvalósítást célozza.