Színpompás mesefigurák készülnek, amigurumi módszerrel Zalaszentjakabon

Méteres, élethű zsiráf, turcsi orrú mignon, kockás fülű nyúl, cuppantós ajkú csőrike és még több tucat, mókás, ám művészi igénnyel megformált forma díszíti a településen élő Magyar család otthonát. A színpompás állatfigurákat és mesehősöket a ház csinos asszonya, Éva kelti életre.

A fiatal tanító mindössze pár esztendeje szeretett bele a horgolásba: gyakorlatilag egyik napról a másikra.

– Mivel gyerekekkel foglalkozom, többször kutakodom a világhálón, milyen dolgok lehetnek számukra hasznosak – bocsájtotta előre Magyarné Miatta Éva. – Így bukkantam rá a neten egy horgolt könyvjelzőre is, ami nagyon megtetszett. Gondoltam, a tanítványaimmal is elkészítjük. Azonban akkor még kevésbé tudtam horgolni, mindössze sima láncszem sort alkotására voltam képes. Ezért elhatároztam, megtanulom, amit csak tudni lehet a horgolásról. Nem volt egyszerű, mivel az interneten zömmel jobbkézre tanítanak horgolni, ám én balkezes vagyok. Így mindent fordítva kellett csinálnom. Nem ment könnyen, sok gyakorlás kellett hozzá. Azonban idővel már a gyerekekkel közösen is tudtunk horgolni – mondta a pedagógus. Ahogy azt is: az első munkája egy baglyos-könyvjelző volt, a mai napig ez számára a legkedvesebb alkotása.

– Először csak kisebb dolgokat horgoltam, később már nagyobb figurákat is – folytatta. – Ehhez be kellett szereznem a szükséges felszerelést, a különböző horgolótűket, fonalakat. Egyúttal a horgolás technikáit is elsajátítottam. Köztük az érdekes nevű, japán amigurumi módszert, amellyel horgolt és kötött, kitömött játékfigurákat lehet készíteni. Ki van dolgozva, hogyan horgolunk egy fejet, egy testet, vagy a varázshurkot. Utóbbi például arra kiváló, hogy össze tudjuk húzni az adott forma különböző részeit. Jómagam díszítem, minél élethűbbre alakítom a munkáim és ki is tömöm őket speciális, szintetikus tömőanyaggal, hogy formásak legyenek.

A módszerek elsajátítása a pedagógus szerint ugyan nem volt könnyű, de megérte, mivel életre keltendő figurák valóságos tárháza van a fejében. Ötletből, ihletből nincs hiány: jobbára fotó vagy minta alapján dolgozik. A horgolásnak egyezményes, nemzetközi jelrendszere van, így az adott mintákon, a megadott utasítások szerint „könnyen” el tud igazodni.

– Kézügyesség természetesen kell a horgoláshoz, nem elég pusztán a technikákat megtanulni. Kreativitás is jócskán kell hozzá. Én leginkább azért szeretek horgolni, mert kikapcsol, feltölt. Sok olyan munkám van, melyek több napig készültek. Mert minden egyes apró részt olyanra alakítani, amilyenre szeretném, s ahogy szépen mutat, bizony aprólékos munka.

Magyarné Miatta Éva alkotásaiban mindenki gyönyörködik, aki csak látja. Ízlésesek, esztétikusak a horgolásai. A már említett, több mint félszáz fős figurakavalkádjában még Furfangos Frigyes mester, Szilveszter, a madárbosszantó macska, apró kistacskó, szemüveges róka, szakács malacka, erdész medve is van. Ami viszont nincs a palettán, azok a terítők. Éva ugyanis ilyeneket nem szeret készíteni. Csakis vidám, színes, stílusos formákat, mivel ezek tükrözik leginkább a lelkületét.

– Amire talán leginkább büszke vagyok a horgolás terén, hogy a kis tanítványaim közül is sokan szeretnek horgolni, köztük fiúk is. Nagyon jól érezzük magunkat a szakkörökön is, remélem, minél többet átadhatok nekik a tudásomból, hogy nekik is ennyi boldogságot okozzon ez a kézműves hobbi, mint nekem.