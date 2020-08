Színpadi programok és főzőverseny Bázakerettyén

A hónap elejéről került át a település falunapja a hosszú hétvégére, mert a szervezés időpontjában még úgy tűnt, hogy augusztus 15-től megnyílik a lehetőség a nagyobb tömegrendezvények előtt. A korlátozás fenntartása miatt némileg visszafogott tartalommal, de így is sikeresen rendezték meg a programot.

A pénteki falunap két fő programelemet foglalt magában, a színpadi rendezvényeket – Szulák Andreát is láthatta a közönség -, valamint a hagyományos főzőversenyt. Utóbbira nyolc csapat nevezett, s mint a zsűri tagjai megállapították: valamennyien ízletes ételeket készítettek. A három díjazott csapat egyrészt azzal emelkedett ki a többi közül, hogy szakácsaik konyhatechnikai bravúrokat is végrehajtottak, és az ételválasztásuk is izgalmas volt.

A Zalai Dombság Turizmusáért Közhasznú Egyesület elnökeként tevékenykedő dr. Nagy Árpádné, a szakácskönyvet is író Dömőkné Salamon Csilla, a község új háziorvosa, dr. Frajna Imre és az Olajipari Nyugdíjasklub Egyesület elnöke, Aradi János alkotta zsűri az első díjat a szarvas- és vaddisznóhúsból, valamint marhalábszárból pörköltet készítő Azálea csapatnak ítélte oda. A második helyezett étel szintén egy vegyes pörkölt lett, amelyet a Hegyhátak csapata marhahús, sertéscsülök és lapocka felhasználásával készített. A harmadik helyet a hentestokánynyal és slambuccal előrukkoló Káosz Team szerezte meg. A közönségdíjat ugyancsak ők vehették át.