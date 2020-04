Színházi előadásoknak is helyet adhat a zalaegerszegi Art Mozi

Közösségi és rendezvénytérré alakul át az Art mozi, köszönhetően annak a 159 millió forintos beruházásnak, amelyről Bali Zoltán alpolgármester számolt be szerdán délelőtt a helyszínen tartott sajtóbejáráson.

Mint felidézte, az önkormányzat 21 millió forintos hozzájárulásával és uniós támogatással megvalósuló beruházás eredményeként megújul a színpadtechnika, a belső villamoshálózat, a fűtés, a légbefúvó rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó gépészeti berendezések, a nagyterem belsőépítészete. Ezzel komplex, többfunkciós kulturális intézmény jön létre.

A beruházás kapcsán Vigh László országgyűlési képviselő kiemelte, egyre több rendezvénynek ad helyet a város, és ezekhez méltó színteret kell biztosítani. Az 1958-ban át­adott mozi épülete már régóta felújításra várt, s mivel eredeti funkciója miatt kevésbé keresi a közönség, az átalakítás után kiemelt helyszíne lehet konferenciáknak, rendezvényeknek. Ennek érdekében a nagyterem átalakul, a 12 méter széles színpad – egyebek mellett a vetítővászon elbontásával – mélységében bővül és eléri a 8,5 métert. Ezzel a mérettel pedig alkalmassá válik színházi előadások fogadására is, ahogy erről már Drávecz Szabolcs, az Art mozi vezetője szólt. Erre pedig minden bizonnyal nagy szükség lesz, mert belátható időn beül elkezdődik a Hevesi-színház rekonstrukciója is. Böjte Sándor önkormányzati képviselő örömét fejezte ki, hogy a vírushelyzet okozta nehézségek ellenére a beruházás elindult, megőrizve ezzel munkahelyeket is. Flaisz Gergő, a fenntartó Keresztury művelődési központ igazgatója utalt rá: az átalakítás után is megmarad a nagyterem 600 főt meghaladó befogadóképessége. A beruházás a tervek szerint ősszel befejeződhet.