Szilveszter-napi túra Egerszegnél a kutyák társaságban

Kicsi vagy nagy, csendes vagy éppen csahos, mindegy is volt, mert egyforma lelkesedéssel indultak neki az erdőn-mezőn átvezető túrának a megyeszékhelyi Göcsej Kutya Klub két- és négylábú tagjai, tucatnyian.

– Megalakulásunk, 1994 óta óta hagyomány az évet búcsúztató túra – fogalmazott érdeklődésünkre Kis-Kádi Tamásné, a félszáz tagot számláló klub alelnöke, akivel szilveszter napján délelőtt a megyeszékhely déli városrészének határában, Botfán találkoztunk. – Akikkel egész évben együtt foglalkozunk a kutyákkal, azokkal levezetésként az utolsó napon is közösen töltünk el pár órát, ami jó alkalom arra is, hogy megismerjük a természeti környezetünket – tette hozzá. Ebben segítségükre volt Zalai Béla, aki az őrségi nemzeti park munkatársaként, no meg botfai lakosként kalauzolta csapatot a Csatárba vezető úton. Ott elérve a tó partját keleti irányba fordultak és tértek vissza a kiindulási pontjukhoz. Közben átvágtak több szép erdőn, bejártak mezőket.

Hosszú évek tapasztalatai szerint a maguk mögött hagyott kilométerek okozta kellemes fáradtság a gazdák mellett a négylábúaknak is nagyon jót tesz, mert így kevésbé viseli meg őket a szilveszter-újév átmenettel járó tűzijátékozás hangzavara.