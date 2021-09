Szijjártó Péter szerint az alacsony adók, a politikai stabilitás és a gyorsaság a siker kulcsa

Villámrajtot vett a magyar gazdaság a pandémia harmadik hulláma után: a második negyedéves makroadatok gyors bővülésről, magas foglalkoztatottságról, alacsony munkanélküliségről tanúskodnak. Szijjártó Péter külgazdasági és kül­ügyminiszter lapunknak adott interjújában azt mondta: mindez annak köszönhető, hogy nem a baloldal által javasolt segélyalapú, hanem munkára, fejlődésre épülő politikát folytattak a legnehezebb hónapokban is.

Az elmúlt időszakban számos alkalommal járt Zalában is, mindannyiszor támogatást, fejlesztési forrást hozott, új beruházást jelentett be. Hol tart az ország a gazdasági élet újraindításában?

– A második negyedév 18 százalékos növekedése rekord­adat az elmúlt éveket tekintve is, és soha annyian nem dolgoztak, mint most. Tíz éve azt ígértük, hogy létrehozunk egymillió új munkahelyet, akkor sokan kinevettek bennünket. Mára mindez valóság lett, hiszen 4,7 millió embernek van állása annak dacára, hogy közben a világgazdaság fekete éve sújtott bennünket is. Számos olyan intézkedést hoztunk, amely megkönnyítette a Magyarországra irányuló befektetéseket, és ennek nyomán most 1700 milliárd forintnyi beruházás folyik országszerte; ezekhez 1435 cégnek adtunk kormányzati támogatást. A mikro-, kis- és közepes vállalkozásokat pedig kedvezményes hitellehetőséggel segítjük beruházásaik során. Amennyiben a hátralévő négy hónapban is megmarad az előző időszak lendülete, akkor az év végére elérjük az 5,5 százalékos gazdasági növekedést.

Minek tulajdonítható, hogy Magyarország az EU-tagországok jelentős többségénél jobb startot vett a harmadik hullám után?

– Tavaly volt egy nagy vita arról, mi legyen a válasz a világjárvány gazdasági hatásai­ra. A baloldal a segélyalapú politikát gondolta helyesnek, mi pedig a munkaalapút, ezért támogattuk a vállalatok beruházásait, kapacitásbővítését és technológiai fejlesztéseit abban az esetben, ha nem bocsátották el munkavállalóikat. Egyértelmű volt, hogy egyszer magára talál a piaci kereslet, amit valakinek ki kell szolgálnia. Mivel az európai országok döntő többségében – velünk ellentétben – alapvetően leépítették és visszafogták a kapacitásokat, elbocsátották az embereket, így mi lépés­előnybe kerültünk.

A járvány előtt hazánk a működőtőke-beáramlást tekintve éllovas volt Európában, és a pandémia alatt is sorra jelentették be a főként az elektronikai szektorhoz, a logisztikához és az autóiparhoz köthető nagyberuházásokat. Miből ered a nemzetközi befektetők kiemelkedő érdeklődése?

– Az egyik fontos ok, hogy alacsonyak és egyszerűek, egykulcsosak az adók. A másik, hogy a gazdaság kedveli a politikai stabilitást: ha mi megállapodunk valamiben egy betelepülő vállalkozással, akkor azt tudjuk tartani, mert nem törékeny a kormány, nincs koalíciós kormányzásból fakadó vita és hosszadalmas egyeztetés. A politikai stabilitásból eredően nagyon gyorsan tudunk döntéseket hozni, ez az alapja a gaz­dasági élet újraindítását segítő operatív törzs működésének is.

Az egyre több beruházáshoz szakképzett munkaerő is kell, de sok szektorban már nincs elég munkavállaló. Mi lehet a megoldás?

– A közgazdaság-tudományi tankönyvek szerint 3-3,2 százalék körüli munkanélküliség a teljes foglalkoztatást jelenti, ezt mi elértük, tehát ma Magyarországon aki akar, az tud dolgozni. A megoldás a duális képzés további bővítése, ami lehetőséget teremt arra, hogy a közép- és felsőfokú oktatásban a szakmai ismereteket is a legmagasabb szinten sajátítsák el a hallgatók. Az egyetemi modellváltással is az a célunk, hogy a felsőoktatás struktúrája, működése minél szorosabb szimbiózisban legyen az ipari, vállalati, gazdasági igényekkel.

Az afganisztáni helyzet a gazdasági életet is befolyásolhatja, akár világméretekben. Megismétlődhet 2015, s annak milyen következményei lehetnek?

– Sajnos azt látjuk, hogy a nyugat-európai országok ugyanazokat a hibákat követik el, mint 2015-ben. Arról beszélnek ugyan, hogy a hat évvel ezelőtt történtek nem ismétlődhetnek meg, ám ezzel ellentétes döntéseket hoznak, és meg akarják teremteni annak lehetőségét, hogy az afgánok szabadon jöhessenek Európába. Ezzel ugyanazt a biankó csekket állítják ki, mint annak idején a szíreknek. Akkor minden illegális bevándorló szírnek vallotta magát, a most a határunkon folyamatossá váló betörési kísérleteket elkövetők pedig afgánnak. Könnyen átlátható a jelenség, tudjuk, mi várható. Amennyiben a nyugat-európai országok nem képesek a 2015-ös hibákon felülemelkedni, azokat kijavítani, akkor újabb illegális migrációs hullám éri el Európát, s ennek a kulturális és biztonsági kockázatok mellett most komoly egészségügyi hatása is van. Biztosak lehetünk ugyanis abban, hogy az érkezők közül senkinek sincs két negatív PCR-tesztje az elmúlt 72 órából. Ez még egy ok arra, hogy mi, közép-európaiak erőteljesen ellenálljunk annak a nyugat-európai nyomásnak, amely arra irányul, hogy a saját elhibázott migrációs politikájuk hatását szétterítsék a kontinensen.

Furcsa vitába keveredett a minap Boris Johnson brit miniszterelnökkel, miután az angolok elleni meccsünket követően – néhányakhoz hasonlóan – ő is rasszizmussal vádolta a magyarokat. Ez az ügy beleillik az eddigi, Magyarországot ért támadások sorába?

– Nézze, ha már van egy rossz percepció, akkor az könnyen magával hozza a többi rágalmat is. Vitán felüli, hogy a rasszizmus nem való a futballpályára, sőt, az élet egyetlen területére sem, és fel kell lépni az ilyen típusú jelenségekkel szemben. Ugyanakkor nem szabad abba a hibába esnünk, hogy elfeledkezzünk arról: ez az egész világban létező jelenség, és nem lehet kettős mércét alkalmazni. Nézzük csak meg például az angol drukkereket… Harcolnunk kell a rasszizmus ellen, ám az a helyes, ha mindenki a saját portája előtt söpröget. Az általánosítás pedig tévútra visz. A magyar–angol meccsen ugyan elszórtan akadtak rasszista jelenségek, de a hangulat egyáltalán nem ilyen volt, senkinek sem kellett rettegnie, a kint lévő mintegy 70 ezer ember 99 százaléka kulturáltan szurkolta végig a mérkőzést. És még valami: ha az angol játékosoknak joguk van letérdelni, akkor a magyar szurkolónak joga van erről elmondani a véleményét: a füttyszó ennek szólt. A véleményszabadság pedig mindenkit megillet, ezt nem vitathatjuk el senkitől.

Egy másik vita a gyermekvédelmi törvény miatt alakult ki az EU-val, és most ott tartunk, hogy amíg ez érvényben van, az Európai Bizottság visszatartja a helyreállítási forrásokat. Veszélybe kerülhet a kitűzött GDP-növekedés?

– Ne legyen kétségünk, Brüsszel politikai-ideológiai okok miatt tart vissza forrásokat Magyarországtól, és ha mi azt mondanánk, hogy jó, bemehetnek az NGO-k az óvodákba, iskolákba, és ott nyugodtan magyarázhatják, hogy semmi jelentősége sincs annak, hogy az ember fiúnak vagy lánynak születik, vagy hogy nyugodtan cseréljen nemet, akkor azonnal megkapnánk a nekünk járó pénzt. Viszont a magyar gazdaság fejlődését az Európai Bizottság zsarolása azért nem zavarja, mert nemzeti forrásból képesek vagyunk elindítani azokat a beruházásokat, amelyekre az EU-s pénzeket használtuk volna.

A járvány első három hullámának negatív társadalmi és gazdasági hatásait megtapasztaltuk, mi várható a lassan nálunk is megjelenő negyedik hullám idején? Elképzelhetők az előzőekhez hasonló szigorú korlátozások, lezárások?

– Nem szándékozunk je­lentősebb korlátozó intézke­déseket bevezetni, mert a ma­gyar lakosság átoltottsága kétharmados, és van elég vakcina ahhoz, hogy bárki beadassa az oltást. A negyedik hullám elsősorban az oltatlanokra jelent veszélyt, ezért kérjük mindenkitől, éljen a lehetőséggel, hiszen minél magasabb az oltottak száma, annál nagyobb biztonságban vagyunk mindannyian, és annál kisebb a valószínűsége annak, hogy bármilyen korlátozás bevezetésére kényszerüljünk. A közeljövő intézkedései a mostani oltatlanokon múlnak.