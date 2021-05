Szijjártó Péter: Mi soha nem tekintettünk ideológiai vagy politikai kérdésként a vakcinákra

Zala megyében 21 vállalat összesen 18 milliárdos beruházását támogatja 7 milliárd forinttal a kormány, amivel több mint 5 ezer munkahelyet védenek meg. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lapunknak adott interjújában azt mondta, Magyarország sikeres választ adott a világjárványra gazdasági téren is, tavaly például rekord született: 1434 vállalat döntött itthoni beruházások mellett.

Ezt ne hagyja ki! Itt van a történelemérettségi megoldókulcsa!

– Segítsen megérteni a kormányzati logikát. Számos metódus létezik nyitásra, illetve szigorításra, van, ahol a fertőzöttek ezer főre vetített számától függően, színekkel jelzett zónákat alakítanak ki eltérő szabályokkal, máshol az országban regisztrált betegek össz-számától teszik függővé az intézkedéseket. Magyarország miért a beoltottak számához kötötte a lazítás fokozatait?

– Abban mindenki egyetért a világon, hogy a vakcina biztosítja a védettséget a világjárvánnyal szemben, ezért mindazoknak, akik már oltottak, meg lehet nyitni azokat a szolgáltatásokat, amelyek igény­be­vétele korábban teljesen természetes volt. A védekezés legtermészetesebb mérőszáma a beoltottak aránya, hiszen a kormányzati intézkedések célja az, hogy megvédjük az országot, az embereket és a munkahelyeket. Ennyire egyszerű, kézenfekvő a logika.

– Nem kényszeríteném arra, hogy mondjuk fel a „kötelezőt”, úgyis mindenki hallotta már: az itthon alkalmazott vakcinák biztonságosak és hatékonyak. Inkább segítsen abban, aki bizonytalan, hol, milyen forrásból tájékozódhat a valóságról, léteznek-e hiteles szakmai, akár nemzetközi felmérések, jelentések, vélemények?

– Érdemes figyelni például a WHO-ra, az Egészségügyi Világszervezetre, amellyel szoros együttműködésben dolgozunk, és természetesen nem azért, mert vezetőjével, a korábbi etióp külügyminiszterrel barátság fűz össze minket. A WHO jelenleg is vizsgálja több oltóanyag globális engedélyezésének lehetőségét, közülük a Sinopharm tart a leg­előrébb, lehet, hogy már a héten döntés születik ez ügyben. Azt hiszem, utána már nagyon nehéz lesz érvelni a Magyarországon is használt kínai oltóanyag ellen. A Szputnyik kapcsán pedig érdemes megjegyezni, hogy azok az ellenzéki képviselők, akik hangosan tiltakoztak a használatával kapcsolatban, szépen, csendben – talán fogalmazhatunk úgy is –, sunyiban beoltatták magukat, tehát azért olyan rossz nem lehet.

– Tagadhatatlan: itthon politikai ügy lett a vakcina. A felmérések szerint a kormánnyal szimpatizálók több mint 70 százaléka oltakozna, míg az ellenzék szavazóinál ez az arány 60 százalék alatt van. Hogyan lesz ebből 70-80 százalékos átoltottság, ami a nyájimmunitáshoz szükséges?

– Mi soha nem tekintettünk ideológiai vagy politikai kérdésként a vakcinákra. Az oltás emberéletet ment, és ahogyan korábban a bárányhimlő elleni vagy a BCG-oltás sem volt pártpolitikai kérdés, úgy most sem helyes az ilyen alapú megközelítés. Mi a kezdetektől fogva – függetlenül attól, hogy a szélrózsa melyik irányából érkezik a vakcina – arra figyeltünk, hogy az hatásos és biztonságos legyen. Azok az oltóanyagok, amelyeket ma Magyarországon használunk, megfelelnek ezeknek a feltételeknek. A döntést pedig szakemberek mondták ki: az európai uniós vakcinákról a brüsszeliek, a keletről vásároltakról pedig a magyarok, akik éppolyan felkészültek, mint nyugati kollégáik. Minden esetben megvizsgálták a gyártási helyszínt, folyamatot, több ezer oldalnyi dokumentációt tekintettek át, és ezek után adták meg a felhasználási jogosultságot. Ez tehát nem lehet politikai kérdés, mivel a politikusok nem tudják eldönteni egy vakcináról, hogy alkalmas-e vagy sem a betegség megelőzésére.

– A járvány harmadik hullámát lassan leküzdve egyre több szó esik a gazdaság újraindításáról. Fontos lépés ebben, hogy a turizmusban és vendéglátásban működő szolgáltatók megint fogadhatnak vendégeket, de az is, hogy folyamatosan érkeznek állami források a vállalkozásokhoz, most ön is „pénzt hozott” Zala megyébe. Ez a magyar New Deal receptje?

– Nagy kérdés volt, miként segítsen az állam a gazdaságnak, mivel a világjárvány nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági problémákat, kihívásokat is hozott. Mi a járt utat nem cseréltük járatlanra, nem adtuk fel az elmúlt tíz esztendő sikeres gazdaságpolitikáját, tehát nem segélyt, hanem munkát adunk az embereknek. Ezért is fontos a beruházásösztönzés, az adócsökkentés, amit a válság alatt is folytattunk. Ily módon 270 ezer munkahelyet megvédtünk, jelenleg pedig 830 milliárd forintnyi beruházás zajlik az országban. A Zala megyeiek is büszkék lehetnek magukra, hiszen 21 vállalat vesz részt ebben a programban, 18 milliárd forintnyi beruházását végrehajtva, amit a kormány 7 milliárddal támogat. Most indul egy újabb, 30 milliárdos fejezet, ezzel segítjük a közeljövőben azokat a vállalkozásokat, amelyek fejlesztenek, új technológiát vásárolnak, kapacitást bővítenek és nem bocsátják el dolgozóikat. Reméljük, a második negyedévtől kezdve beindul a gazdasági növekedés, ennek gyorsaságától függ, hogy milyen programokat indítunk 2022-ben.

– A befektetővonzás éveken át a magyar kül- és gazdaságpolitika egyik sikerágazata volt, éppen ezért nem mellékes, hogy a krízis közepette van-e eszközünk annak ösztönzésére, hogy továbbra is tőkét hozzanak ide a külföldi beruházók és munkahelyeket teremtsenek.

– Tavaly hatalmas rekord született, 1434 vállalat döntött magyarországi beruházások mellett, ami a legmagasabb szám régiós összevetésben is, ráadásul, míg globálisan 42 százalékkal csökkent a külföldi működőtőke-áramlás, addig itthon 140 százalékkal nőtt. Dacára annak, hogy 9,2 százalékos világkereskedelmi visszaesést hozott az elmúlt év, Magyarország a 11. lett a GDP-arányos export tekintetében. Tehát a tőkevonzó képességünk és az exportpotenciálunk a világjárvány alatt is folyamatosan javult.

– Ebben a folyamatban mekkora szerepe van a politikának, vagy elsősorban primer gazdasági érdekek, megfontolások alapján döntenek a befektetők?

– A beruházó vállalatoknak most két dolog fontos: a kormányzati ígéretek megtartása, ami a politikai stabilitás miatt itthon relatíve könnyű, a másik pedig, hogy ne csökkenjen a termelékenység, a hatékonyság, amihez az is kell, hogy az állam ne emeljen adókat. Ennek megfelelően a magyar kormány még a járvány alatt is adócsökkentéssel segítette a vállalkozások működését, így tehát a pénzügyi és a politikai stabilitás is adott nálunk, mindkettő nagyon fontos szempont a gazdasági szereplők számára.

– A napokban mondta, soha olyan jók nem voltak a kapcsolataink Szlovákiával, mint éppen most. Emellett Szerbiával is látványos a viszony javulása, de Ukrajnán kívül tulajdonképpen minden szomszédunkkal kiegyensúlyozott partnerségről beszélhetünk. Formálódik egy olyan közép-európai erőtér, amely egyre nagyobb politikai és gazdasági súllyal megjelenhet Európában?

– A világjárvány előtt az európai növekedés motorja Közép-Európa és alapvetően a visegrádi csoport volt, amelynek biztonság- és gazdaságpolitikája olyan észszerű elemeken alapult, amik segítették ezt a folyamatot. Számunkra a régió megerősödése alapvető fontosságú, hiszen magyarok élnek határainkon kívül is, és a lakóhelyükként szolgáló ország gazdasági fejlődése a mi érdekünk is. Valóban, Ukrajna kivételével mind a hat szomszédunkkal kiváló az együttműködés. Romániában segítette a kétoldalú kapcsolatokat az RMDSZ kormányzati szerepvállalása, a múlt héten például újabb határátkelőhelyek megnyitásáról kötöttünk megállapodást, eközben összekötöttük Szlovákiával a magasfeszültségű áramhálózatunkat. Most végre valóban jó szomszédi kapcsolatokról beszélhetünk: a közép-európai nemzetek észérvek és a kölcsönös érdekek mentén, egymás tiszteletére alapozott együttműködést tartanak fenn.

– Van ennek mérhető gazdasági eredménye is, mondjuk, ha a Zalához közeli szomszédokat vizsgáljuk?

– Hogyne. A szomszédos országok közül Ausztria a második legnagyobb kereskedelmi partnerünk, és Szlovéniával, Horvátországgal és Szerbiával is folyamatosan erősödnek a gazdasági kapcsolataink, ráadásul a magyar tőke számára kifejezetten vonzó célpontok ezek. Most az a legfontosabb, hogy lehetővé tegyük az országaink közötti utazást a beoltottak számára, Szlovéniával múlt szombaton már megkötöttük ezt a megállapodást.

– Szűk egy éve fogalmazta meg lapunknak, hogy Magyarország a járvány utáni növekedés egyik éllovasa szeretne lenni. Sikerült megteremteni a kedvező startpozíciót?

– Nem túlzás és nem is idő előtti kijelentenünk, hogy Európában a legsikeresebb választ a világjárványra Magyarország adta, egészségügyi és gazdasági tekintetben egyaránt, hiszen mi állunk legjobban az oltásokkal, és beruházási rekordokat döntöttünk. Magyarország sikeresen előzött a kanyarban. Persze, ez sosem könnyű, most sem volt az, de kellő bátorság és kockázatvállalás nélkül nem lehet előretörni ilyen rendkívüli helyzetekben.