Szigorúbb intézkedések várhatóak Zalaegerszegen május 1-től

Kedden délután a közösségi oldalán közzétett közleményében ismerteti Balaicz Zoltán a zalaegerszegi friss adatokat és a várható intézkedéseket.

Az elmúlt közel 2 hónapban majdnem 100 millió forintot fordítottunk a koronavírus okozta világjárvány elleni helyi küzdelemre (védőfelszerelések, fertőtlenítések, tesztelések, otthon maradó idősek ellátása, szociális étkeztetés, stb.), lemondva felújításokról, fesztiválokról, városi programokról. Az összegből 36 millió forintot tett ki a 60 ezer lakossági maszk beszerzése, steril csomagolása és postázása.

A közösségünk azért áldozott erre, hogy minden polgárunk rendelkezzen maszkkal és egymás egészségének védelme érdekében mindenki hordhassa is! Próbálok minden nap korrekten, őszintén beszámolni a helyi védelmi lépésekről és az adatokról. Sajnos a rengeteg intézkedés, figyelemfelhívás és rendelet ellenére mégis nőtt a fertőzöttek száma. Sokkal jobban kell vigyáznunk egymásra, főleg most, hogy közeledik a járvány tömegessé válása és tetőzése!

Május 1-én kezdődő hosszú hétvégétől kezdve szigorodó intézkedések

Ezért más városokhoz hasonlóan Zalaegerszegen is szigorúbb lépésekre kényszerülünk a május 1-én kezdődő hosszú hétvégétől kezdve:

– A közösségi gyülekezési célú helyszíneken, buszvárókban, sorban állásra kijelölt helyeken kötelező lesz a védőmaszk, vagy más, az orr és a száj eltakarására alkalmas textil viselete. Különösen fontos ez ott, ahol viszonylag kis helyen tartózkodik sok ember.

– A piacon és a vásárcsarnokban kötelező lesz a védőmaszk, vagy más, az orr és a száj eltakarására alkalmas textil viselete.

-A tömegközlekedésben az autóbuszokon kötelező lesz a védőmaszk, vagy más, az orr és a száj eltakarására alkalmas textil viselete.

– Felszólítom a kereskedelmi egységek, üzletek, bevásárlóközpontok tulajdonosait, illetve üzemeltetőit, hogy csatlakozzanak ehhez a szabályozáshoz, valamint tartsák és tartassák be a távolságtartási ajánlásokat is. A boltokban tapasztalható zsúfoltság különösen veszélyes lehet! Az üzemeltető felelőssége, hogy védje a saját alkalmazottjait és a vevőit is!

– A rendelkezések be nem tartása a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősül, ami helyszíni bírsággal szankcionálható. A cél természetesen nem a büntetés, hanem a figyelemfelhívás, valamint közösségünk egészségének védelme érdekében a szabályok betartása és betartatása! Reméljük, hogy nem lesz szükség bírságolásra, de ha mégis, akkor a befolyt összegek a járványügyi védekezési alapot fogják erősíteni.

– A szabályok betartatásában a rendőrség, a polgárőrség és a közterület-felügyelet fokozott közreműködését kérem. Tudom, hogy nem kellemes ezeknek a maszkoknak a viselése, de ennyit talán elviselhetünk néhány hétig a közösségünk egészségének védelme érdekében!

Az egészségügyi alapellátásban valamint a szociális és idősellátó intézményekben tesztelés

Április 17-18-19-én 650 tesztet végeztünk el önkormányzati finanszírozással az Integrity Magánklinikával együttműködve az önkormányzati egészségügyi alapellátásban (háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, asszisztensek, ügyeleti dolgozók, védőnők – 165 fő), valamint a szociális és idősellátó intézményekben is (Idősek Otthona, Idősek Gondozóháza, Nyugdíjas Otthonház, Mandulavirág fogyatékkal élők otthona, volt Pais iskolában működő idősotthon valamennyi ellátottja és dolgozója – 485 fő). Május 8-9-10-én újabb tesztelést végzünk az előbbi intézményekben, de a keret kiegészül a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a Városháza, a landorhegyi gyermekotthon, a hajléktalan szálló és a családok átmeneti otthona dolgozóival, tehát 650 helyett már 1000 tesztet rendeltünk meg.

Az első és a most tervezett második tesztelés költsége összesen közel 20 millió forintos kiadást jelent. A tesztek eredménye persze mindig egy adott, pillanatnyi állapotot mutat, hiszen a teszt elvégzése után is bárki bármikor megfertőződhet, mint ahogy az idősotthon példája is mutatja. Éppen ezért kiemelten fontos a körültekintő védekezés, a maszkok használata, a fertőtlenítés, a kézmosás, és a személyes higiénia. A teszteléseket az önkormányzat ezután is folytatni fogja!

Fertőzöttek száma:

A mai adatok szerint Zala megyében eddig 89 főnél mutatták ki a koronavírus fertőzést. Közülük többen tünetmentesek, illetve otthon gyógyulnak és már vannak olyanok is, akik felépültek, meggyógyultak és már negatív teszteredményekkel rendelkeznek.

A hatóságilag házi karanténra kötelezettek száma jelenleg a városban 53 fő. (Az összes eddigi 215 határozatból 169 már lejárt.)

Bölcsődék, óvódák, időseket segítő program

–A zalaegerszegi bölcsődék közül a Tipegő Bölcsődében biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 18 ilyen gyermek volt.

-A zalaegerszegi óvodák közül a Kis utcai Óvodában biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 27 ilyen gyermek volt.

– Az önkormányzat által biztosított közétkeztetési lehetőséget (ebéd elvitelének formájában) a bölcsődék esetében 5 fő, az óvodák esetében 73 fő, az iskolák esetében 78 fő vette igénybe. Szociális alapon 327 főnek szállítottunk ki ma ebédet.

– Az önkormányzat által az időseket segítő támogatói programba új személy nem kapcsolódott be, a teljes ellátotti létszám 99 fő.

Támogatások, felajánlások fogadása

Aki szeretné támogatni az önkormányzat védelmi programját, a maszkok és egyéb védőfelszerelések beszerzését, az itt tud adományt felajánlani: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata letéti számla: 11749008-15432704-06530000 (eddig 14.990.565 Ft gyűlt össze). Aki a Zala Megyei Szent Rafael Kórházat szeretné támogatni, itt teheti meg: Ispita Alapítvány, Budapest Bank 10104961-07114362-00000000, vagy OTP 11749008-20137247.

Az eddig meghozott döntések

Az eddig meghozott döntések azt szolgálják, hogy a világjárvány negatív hatásai a lehető legkisebb mértékben érintsenek bennünket, zalaegerszegieket!

Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a vírus terjedését nem lehet a város határain megállítani, mint ahogy a világban sehol sem lehet. Ezért nekünk, zalaegerszegieknek fontos megtennünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy közösségünk épségben, erőben és egészségben vészelje át az előttünk álló időszakot. Rendkívül nehéz hetek és hónapok várnak ránk, olyan időszak, ami mindannyiunk számára új és szokatlan, hiszen évtizedek óta nem fordult elő még csak hasonló helyzet sem, ezért most minden eddiginél fontosabb az összefogás! A negatív gazdasági következményeket pedig egyelőre még csak becsülni sem tudjuk.

Alaptalan információknak, álhíreknek, felesleges pánikkeltésnek ne adjunk teret! Tudni kell, hogy a koronavírus a legtöbb ember számára NEM életveszélyes betegség, vannak, akik enyhe tünetekkel vészelik át, sőt, a világban több tízezren néhány hét alatt már ki is gyógyultak belőle. Akikre különösen veszélyes, azok az idősek, illetve egyéb más betegséggel is küzdők (a sajnálatos halálesetek főleg ebből a két körből kerülnek ki), rájuk fokozottan kell figyelnünk! Megkérek mindenkit, de különösen az időseket, hogy a járvány ideje alatt lehetőleg maradjanak otthon!

Tünetek tapasztalása esetén

Fontos! Ha bármilyen tünetet tapasztalnak magukon, ami a fertőzéssel összefügghet (légzőszervi tünetek, nehéz légzés, magas láz, tüdőgyulladáshoz hasonló fájdalmak, gyomorbántalmak), akkor otthon kell maradni. Nem szabad bemenni koronavírus-fertőzés gyanújával a háziorvosi rendelőbe, vagy kórházba, hanem telefonon kell értesíteni a háziorvost, súlyos esetekben a mentőket. A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámokat (+36-80-277-455; +36-80-277-456) hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében. Ezek a hét minden napján 24 órában elérhetők, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázhatók. A vonalakon szakemberek adnak információt a koronavírusról. A koronavírusról folyamatosan frissülő információk elérhetők a www.koronavirus.gov.hu oldalon.

Ahogy azt mi, zalaegerszegiek mindig is tenni szoktuk, felelősségteljes magatartással, egymásra fokozottan odafigyelve, a szabályokat betartva biztos vagyok benne, hogy közösen átvészeljük az előttünk álló időszakot – írja Balaicz Zoltán Facebook-oldalán.