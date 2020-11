Szigorítások: itt az összes új szabály, hogy mi lesz zárva és ki, mikor, hova mehet

Megjelentek és november 4-től érvényesek az új járványvédelmi szigorítások. A friss rendelkezések a sportot, a rendezvényeket, szórakozóhelyeket is érintik.

További járványügyi szigorításokról, rendkívüli jogrendről döntött a kormány keddi ülésén. Ezeket közösségi oldalán jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. A szigorítások érintik a szórakozást, a sportrendezvényeket is, de idősávos kijárási korlátozást is bevezettek. A Magyar Közlönyben szerdára virradó éjszaka megjelent a pontos szabályozás, amelyek mellett a korábban meghozott járványügyi intézkedések, így például a maszkviselési szabályok ugyanúgy érvényben maradnak, vagyis ahol eddig kellett, ott ezután is kell maszkot viselni. Lássuk most részletesebben új szabályokat!

Veszélyhelyzet

A kormány a koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. A pandémia következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelölték ki.

Kijárási korlátozás

A szigorítás értelmében éjfél és reggel 5 óra között –bizonyos kivételektől eltekintve – mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Ha a korlátozás meghosszabbításáról dönt az országgyűlés, akkor november 30-ig dönt a kormány annak hatályáról.

Kivételek:

ha valaki dolgozik

ha valaki dolgozni megy, vagy munkából megy haza

egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetben, valamint életvédelmi céllal

éjfél és reggel 5 óra között megengedett a lakó-, a tartózkodási vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás.

Szórakozóhelyek

Ebből a rendelkezésből kiderül, hogy pontosan mit jelent az, hogy a szórakozóhelyeket bezárják, és pontosan melyeket. A zenét főszolgáltatásként nyújtó helyeket érinti a szigorítás.

Tilos az olyan rendezvény helyszínén tartózkodni, amely rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt és amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni. Itt tilos is mostantól bármilyen rendezvényt szervezni-tartani.

Színházak, mozik, kulturális és sportrendezvények

Külön szabályozzák az előző pontba nem tartozó rendezvényeket. Ezek az előadó-művészeti, – különösen színház, tánc-, zeneművészeti – előadások, függetlenül azok nyilvánosságától, a nem nemzetközi sportrendezvények, valamint a mozielőadások, vagyis összefoglaló néven a kulturális és sportrendezvények. A szabályok betartásáról a programok szervezője, illetve a helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni, ahogy arról is, hogy aki nem tartja be a szabályokat, az ne maradhasson ott. A nemzetközi sportrendezvényeken a maszkviselési kötelezettségen a nemzetközi szövetség előírásai alkalmazandóak.

(Forrás: kemma.hu)