Szeretnének újból helyi oktatást Pakodon

Zalaszentgrót felől a körülbelül 870 lakosú Pakodra érve, áthaladva a vasúti síneken, hangulatos kép fogad: balról a vasúti megálló mellett kialakított parkoló, majd egy jól felszerelt, gondozott játszótér, jobbról fenyőfák között a felújított orvosi rendelő és védőnői szoba.

A játszótér melletti ligetben áll a hősök emlékműve, mellette nemzeti és a falvainkban ritkán látható EU-s zászlót lobogtat a szél. A háttérben, a vasút mögött egy viszonylag nagy napelempark látható. A polgármesteri hivatal a bölcsődével és óvodával közös udvarból közelíthető meg. Itt beszélgettünk Halek Lászlóval, aki 2006 óta Pakod főállású polgármestere, és elöljáróban elmondta, hogy négy önkormányzati képviselő a jelenlegi rendkívüli jogrendben is aktívan segíti a munkáját.

Egy nagyobb kft. mellett közel 30 kisebb bejelentett vállalkozás működik a faluban. A napelempark 2019-ben kezdett áramot termelni. A létesítményhez az önkormányzat adja bérbe a területet a beruházónak. A közintézményeket a hivatal tetején elhelyezett 28 kW-os napelemrendszer látja el villanyárammal, a beruházás pár éve KEOP-os pályázatból létesült. Emellett napkollektor biztosítja a meleg vizet.

Az épületegyütteshez tartozik egy tornaterem és egy emeletes iskolaépület.

– Szerettünk volna összevont alsó tagozatot működtetve nyolc gyerekkel folytatni, de a tankerület nem engedélyezte – tájékoztatott a polgármester. – Korábban olyan magas színvonalú volt az itteni oktatás, hogy a pakodi másodikos versmondók megyei versenyen ötödikesek, hatodikosok között is megállták a helyüket. A szülők szeretnék elérni, hogy helyben ismét legyen oktatás, ezzel a képviselő-testület is egyetért, akár saját költségvetésből is. Jelenleg a nagyjából 110 pakodi általános iskolás korú gyermek a környező településekre jár. Az egy óvodai csoportban 25 gyerekkel, a bölcsődében 7 kicsivel foglalkoznak.

Az épület földszintjét részben közösségi térként hasznosítják. Itt van a mozgókönyvtár és pályázati pénzből varroda működik. A hét közfoglalkoztatott közül három nő a varrodában dolgozik, elsősorban munkaruhákat varrnak. A többiek a karbantartást, a falu szépítését végzik.

A járvány kitörése előtt a civil szervezetekben élénk volt az élet.

– A Margaréta Népdalkör nemcsak a helyi, hanem megyei rendezvényeken is sikeresen szerepelt. Labdarúgóink a járvány miatt kihagyták az őszi szezont. Már több mint tíz éve működik a Bugyborék Vízitúra Egyesület. A vízitúrákon kívül természet- és környezetvédelmi programokat is szerveznek. Pakod lakosságának egyharmada nyugdíjas korú, közülük sokan tagjai a nyugdíjasklubnak. Korábban saját programjaikon kívül részt vettek a falu szépítésében, virágokat ültettek, parkot gondoztak, most sajnos a klub sem működik. Kisebb összegekkel vagy eszközökkel tudjuk támogatni ezeket a szervezeteket, de gyakran az egyesületek is segítenek az önkormányzatnak.

Az idősekkel, rászorulókkal két helybeli házi gondozó van mindennapi kapcsolatban, ez a szolgálat jól működik. A falugondnoki tevékenység megszervezése folyamatban van. Az önkormányzat kétszáz adagos konyháját egy vállalkozó működteti, és a szociális étkeztetésen és a helyi igényeken kívül környékbeli intézményeket is ellát.

A polgármester íróasztala mellett egy nagy képernyőn Pakod különböző részeinek kameraképe látható.

– A közbiztonság nem rossz. Ebben nagy része van a térfigyelő kameráknak. Saját erőből évente egy-egy kamerával bővítettük a rendszert, jelenleg kilenc kamera van kihelyezve. Működtetője az önkormányzat. A következő lépésben már duplájára kell növelni a kapacitást – mondja Halek László.

A falu temploma, amely a pókaszepetki plébánia filiája, felújításra szorul. Az egyházközség a beadott pályázatból szeretné a tetőzetet kijavíttatni, a belső festést és a külső homlokzatot rendbe hozatni. A falaktól a vízelvezetést, a kerítés helyreállítását, a parkosítást az önkormányzat elvégezné társadalmi munkával.

Pakodnak jelenleg nincs beadott pályázata. Az idei kiírásokat várják, mert a zártkerti utakhoz szeretnének gépeket, eszközöket beszerezni. Bölcsődei férőhelybővítésre és terasz kialakítására is pályáznának.