Szerdától újraindul az ügyfélfogadás a zalaegerszegi polgármesteri hivatalban

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzet június 18-ai megszűnésére tekintettel július 1-jétől, azaz holnaptól a zalaegerszegi polgármesteri hivatalban az általános rendnek megfelelően újraindul az ügyfélfogadás, tájékoztatta lapunkat a városháza.

A polgármesteri hivatalban – mind a Kossuth utcai, mind az Ady utcai épületben – az ügyfelek fogadása a veszélyhelyzet elrendelése előtti módon történik, olvasható a közleményben.

A veszélyhelyzet helyébe lépett járványügyi készültségre figyelemmel beléptetéskor a kézfertőtlenítő használata kötelező. Ezt a vagyonőr biztosítja az ügyfelek számára.

Az ügyintéző irodahelyiségében egyszerre csak egy ügy intézhető egy ügyféllel, kivéve azokat az eseteket, amelyeknél az ügyfelek együttes megjelenése elengedhetetlen. Az ügyfél esetleges kísérője a folyosón várakozhat.

A járványügyi készültséget szem előtt tartva azt javasolják az ügyfeleknek, hogy továbbra is elektronikusan intézzék hivatalos ügyeiket, és csak akkor jelenjenek meg személyesen, ha az elengedhetetlen, illetve jogszabály írja azt elő. A közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy bővült az elektronikusan intézhető ügyek köre. Javasolják továbbá, hogy a szükséges beadványokat, lehetőség szerint, továbbra is elektronikus formában vagy postai úton juttassák el az érintettek az önkormányzat, illetve a hivatal részére.

