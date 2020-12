Szépül s megújul a Keresztury tér Zalaegerszegen

Nemcsak a megyeszékhelyen élők, de valószínűleg szinte valamennyi zalai ismeri az egykori Centrum, Domus, a volt Pesti ABC élelmiszer­áruház, valamint a valahai Pontház (ma Kossuth tér) által határolt teret, ami 2004 óta viseli a város nagy szülötte, Keresztury Dezső nevét. Ez a tér a következő hónapokban építési terület lesz, hiszen elindította a részleges felújítását az önkormányzat.

A tegnapi sajtóbejáráson Balaicz Zoltán polgármester elmondta, 1974-ben nyerte el máig alig változó képét a tér, azonban a műszaki állapota már régen nem felelt meg az igényeinknek. (1974 júliusában avatták fel az áruházakat és a teret.) A tér alatt húzódó, árufeltöltő alagút már tavaly felújításra szorult, a statikai megerősítésre, majd a vízelvezetési és szigetelési munkák egy részére 20 millió forintot fordított saját forrásból a városi önkormányzat. A felszíni munkákra sikeres pályázatból 76 millió forintot szánnak, a tér jövő májusra kap új burkolatokat, s a kereskedelmi egységek mellett a Kovács Károly térre átvezető három lépcsősor is gránitfelületet kap.

A műszaki paraméterekről a beruházás szervezői munkáit magára vállaló Bali Zoltán alpolgármester tájékoztatott, jelezve, a 2018-ban indult, a Modern Városok Program részét képező Kovács Károly Városépítő Program (KKVP) keretében 770 négyzetméter járófelületet és 140 négyzetméternyi lépcsőfelületet újítanak fel. (A KKVP 2024-ig, mintegy 15 milliárd forint értékben több mint 100 helyszínt érint Zalaegerszegen.) Az áruházak Kossuth utca felőli bejárata előtt Semmelrock térkő biztosít tetszetős, időtálló burkolatot. A középső lépcsőnél lévő, a gyalogosközlekedést akadályozó feljárót januárban elbontják. Bali Zoltán hangsúlyozta, a tervezés, a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés is zalai szakemberek munkáját dicséri, amellyel a megyebeli vállalkozásokat is segíti az ikonikus tér felújítása. A megújuló környezet a nemrég szintén felújított Kvártélyház és levéltári épület eleganciájához illeszkedve teremt építészetileg is elfogadható közteret.

A várost a feladat megoldásában Vigh László országgyűlési képviselő is segítette, aki a sajtóbejáráson hangsúlyozta, hogy már a további terveken dolgoznak: az autóbusz-pályaudvar és a vasútállomás felújítását készítik elő. A kormány kedvezően döntött, a tervezés elkezdődött, mondta a képviselő, hozzátéve, akkor lehet jól lobbizni, ha a városfejlesztés kész tervekkel rendelkezve keresi a politikai szereplőket.

Böjte Sándor, a városrész képviselője a sajtóbejáráson a város lakói nevében köszönetet mondott a városvezetésnek és az országgyűlési képviselőnek, hogy a terveik valóra válhatnak. Mindez azt szolgálja, hogy a fiatalok a városban maradjanak, itt dolgozzanak, az idősebbek pedig élhető tereket, utcákat, parkokat láthassanak, használhassanak.