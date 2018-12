Szenzációs régészeti leletekre bukkantak a türjei templomnál

A várak építésénél használatos megoldással találkoztak a szakemberek a türjei templomnál folytatott régészeti feltáráskor.

Erről is szó esett szombaton azon a tájékoztatón, amelyet a türjei premontrei prépostsági templom Árpád-kori épületének műemléki helyreállítási munkáiról tartottak.

A templom utolsó rekonstrukciója 100 évvel ezelőtt volt

A projekt menedzsere, Virág Zsolt érdeklődésünkre elmondta, hogy a közel 3,2 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatással két ütemben megvalósuló beruházás részeként a templom és a majorság teljes körű felújítása mellett turisztikai fejlesztést is terveznek. Hozzátette, a legjelentősebb középkori műemlékeink közé tartozó templom utolsó rekonstrukciója 100 évvel ezelőtt zajlott le.

Az elmúlt fél évben régészeti, restaurátori feltárás és értékleltár készítése történt meg. Már eddig is számos érdekesség előkerült, ami a vártnál sokkal jelentősebb eredményeket hozott, és ez kihatással lesz a középkori magyar egyházművészeti emlékek megítélésére is. Előkerültek többek között a középkori szentély romjai, freskómaradványok, valamint a templom 13. századi építési technológiájának különleges megoldása. Jelesül, a téglafal építésekor a közel 90 centis falazat közepén fa gerendákat fektettek végig. Ehhez hasonló hazánkban csak a várak esetében ismeretes. A gerendák dendrokronológiai vizsgálatából megállapítható lesz kivágásuk éve, és ezzel az is, hogy mikor kerültek a falazatba.

A templom északi oldalánál előkerültek alapfalak, amelyek a templom előépítményéhez tartoztak. Hasonló megoldások több helyen megmaradtak, például a felvidéki Bény templománál.

Szenzációs középkori és barokk leletek is előkerültek

Virág Zsolt arról is szólt, hogy a festmények restaurátori feltárásakor tudományos szenzációnak tekinthető leleteket találtak. A festékrétegekből a korok egyértelműen meghatározhatók. Találtak ábrázolásokat a középkorból, és a török hódoltság utáni időkből való barokk festményt is. Jelenleg a leletek kiértékelése zajlik, és meghatározzák azt is, hogy a számos festékrétegből melyik a legértékesebb, amit egységében és a közönség által is élvezhető módon helyreállítanak.

A projektmenedzser beszámolt arról is, hogy a szakrális funkciókat megtartva a templommal szomszédos majorság területén látogatóközpontot alakítanak ki. Itt filmvetítő kabinet, kiállítás, ajándékbolt, csokimanufaktúra fogadja az érdeklődőket. A tervek szerint a felújítás hamarosan elkezdődik, és 2020-tól a nagyközönség által is látogathatóvá válik az épületegyüttes.

