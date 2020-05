Szentmise maszkban és kesztyűben a zalai településeken

Vasárnap több zalai településen is tartanak nyilvános szentmisét, először a járvány miatt márciusban elrendelt tiltó rendelkezések óta.

Mint megírtuk, a katolikus főpásztorok – a püspöki konferencia döntése nyomán – egyházmegyénként külön szabályozhatják a nyilvános liturgia bemutatásának lehetőségét. A Zalán osztozó háromból a kaposváriban egyelőre még nem lehet, a veszprémiben és a szombathelyiben viszont tarthatók hívek részvételével ünnepelt misék, rendkívül szigorú előírások mellett.

Ezek fényében vasárnap 9.45-től Alsópáhokon, a templom mellett, 10.30-tól Hévízen, az egregyi múzeum kertjében, 11.30-tól pedig Reziben, a templomudvaron lesz szabadtéri szentmise, tájékoztatta lapunkat Kiss László esperes-plébános, hozzátéve, saját biztonságuk érdekében ezeken 65 év felettiek nem vehetnek részt, számukra továbbra is online, internetes liturgiát mutatnak be vasárnap. László atya azt kéri a hívektől, hogy viseljenek maszkot és kesztyűt, illetve álljanak a családtagokat leszámítva legalább 1,5 méterre egymástól. Arra is felhívta a figyelmet, hogy csak kézbe áldoztatnak, és tiltott a kézfogás.