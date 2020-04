Virtuálisan szentelések Zalában

A korlátozások miatt sem maradtak el a hagyományos ételszentelések Zalában, csak épp a kibertérbe költöztek. Ám akadtak kivételek is.

A hívek épp’ csak elkezdték megszokni a vírusjárvány miatti online szentmiséket és istentiszteleteket, húsvétvasárnap új fogalmat kellett megtanulniuk: az online ételszentelést. Sok plébános az egyházközség Facebook- és Youtube-csatornáján közvetítette a hagyományos reggeli áldást, mások a mise végén, virtuálisan szenteltek, ám néhány helyen, a biztonsági szabályokat betartva, a valóságban is várták a híveket s a húsvéti étkekkel teli kosarakat.

A közösségi felületeken aktív zalai atyák, a helyzetre tekintettel, internetes közvetítésben végezték el a hagyományos szertartást. Arányi Zoltán újudvari plébános például azt kérte híveitől, tegyék maguk mellé a képernyők előtt a sonkákat, kolbászokat, tojásokat, Csorba Tamás, a kanizsai Felsőtemplom plébánosa pedig azt mondta az élő közvetítésben, jelen akartak lenni „ezen a szép és áldott húsvét reggelen a közös asztal mellett”, hogy a hívek így fogadhassák Isten áldását.

Mások, például dr. Kürnyek Róbert a zalaegerszegi Szent Kereszt Templomigazgatóság vezetője nagyszombaton délután két alkalommal is várta a katolikus hagyományhoz ragaszkodó híveket a Mindszenty-iskola udvarára, s ezen a napon áldotta meg az ünnepi étkeket Farkas László, Dióskál plébánosa is a templom előtt, szabadtéren. Keszthelyen, a karmelita bazilika előtt húsvétvasárnap reggel végezte el a szertartást Tamás Zoltán káplán, s a plébánia kérésének megfelelően a hívek szájmaszkban és kesztyűben érkeztek, s olyan is akadt, aki az autójában ülve várta az atyát. Mert a járványtól függetlenül, az Úr áldásával még a falat is jobban esik…