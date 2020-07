Szent László erős keresztény államot épített

Zalában három, a Kárpát-medencében pedig összesen 18 település viseli Szent László királyunk nevét – mondta azon a megemlékezésen Kaj István polgármester, melyet szerda este, a néhai lovagkirály halálának évfordulóján tartottak Pusztaszentlászlón.

Az 1077 és 1095 közt uralkodó I. (Szent) László születésének pontos időpontja nem ismert, halálának napját azonban feljegyezték a krónikák. A lovagkirálynak is nevezett uralkodó tiszteletére a község ezért július 29-re új hagyományt kíván teremteni. Első alkalommal koszorúzással, gyertyagyújtással egybekötött szűk körű, rövid megemlékezést tartottak Szent László mellszobránál, melyet a Szentlászló nevű települések XV. találkozójára állítottak 2010-ben. Kaj István polgármester elmondta: a járványhoz kapcsolódó korlátozó intézkedések ez évben ennél többet nem tesznek lehetővé.

Kaj István Szent László életútját is ismertette. Elmondta: Salamon ellenkirályaként került a trónra, ennek ellenére az egyik legjelentősebb uralkodónk lett, aki később konszolidálta a középkori Magyar Királyság helyzetét Európában, s erős keresztény államot épített. Ő volt az első Árpád-házi uralkodónk, aki nemcsak védte trónját, s ezzel együtt az ország függetlenségét a Salamon által behívott külső ellenséggel szemben, de tudatos hódítással növelte területét is. Regnálása alatt történtek az első magyar szentté avatások, köztük államalapító István királyunké. Szent László nevéhez több legenda fűződik, ezek egyike a zalai településhez kapcsolódik. A legendárium szerint a falu határában épült kolostor alagútjain át menekült meg a kunok elől, majd seregével visszatérve legyőzte azokat.

A megemlékezésen szóba került az a határokon átívelő összefogás is, amit a lovagkirály nevét viselő települések tanúsítottak a horvátországi Szentlászló délszláv háborúban elpusztult templomának újjáépítéséért. Kaj István mellett a település első, 1990 és 1998 között hivatalban lévő polgármestere, Jandó László elevenítette fel az eseményeket. Utóbbi azt is elmondta, a Szentlászló nevű települések erős baráti közösséget alkotnak, s évente találkoznak – ezt a programot idén a koronavírus-járvány miatt ugyancsak el kellett halasztani. Jandó László úgy fogalmazott, akad köztük olyan település is, amelynek mindössze 26 lakosa van, ennek ellenére a rájuk eső évben ők is vállalták a találkozó megrendezését.