Szent István nyomdokain: határozottan, erős kézzel, bölcsen…

Ugyanúgy kell eljárnunk a vírusjárvány miatt kialakult helyzetben, ahogyan Szent István uralkodott: határozottan, erős kézzel, bölcsen, az egyéni érdekeinket a köz érdeke mögé sorolva – szögezte le ünnepi beszédében Papp Gábor polgármester a hévízi Szentlélek-templomban.

A Kiss László espres-plébános által bemutatott szentmise után, a városi megemlékezésen Papp Gábor leszögezte, a pandémia okozta gazdasági visszaesés álmatlan éjszakákat okozó döntésekre kényszeríti az önkormányzatot, de a közösség érdekében most ezeket kell meghozni. Emlékeztetett: olykor István is vívódott, de mindig vállalta a harcot, még akár a népszerűtlen intézkedéseket is.

– Ma gazdasági harcot vívunk Hévíz város fenntartásáért, megerősítéséért, azért, hogy amikor ez a helyzet elmúlik, újraindulhasson a jól megszokott életünk – folytatta a polgármester. – Ma az a feladatunk, hogy Hévízt megmentsük a gazdasági összeomlástól, kemény döntések árán.

Papp Gábor kiemelte, vannak, akik arra játszanak, hogy ebből a helyzetből majd tőkét kovácsolnak a következő választáson, de Hévíz annál jóval többet érdemel, mint hogy pillanatnyi politikai érdekeknek legyen kiszolgáltatva.

Ezt követően a történelmi egyházak képviselői által megáldott és megszentelt kenyeret Papp Gábor megszegte, majd a képviselők társaságában kiosztotta a biztonság miatt előre csomagolt szeleteket. Később a városházán átadták Hévíz kitüntetéseit – különböző kategóriákban – Csillag Istvánné óvodapedagógusnak, bölcsődevezetőnek, az öregfiúk futballcsapatnak, dr. Erdős Endrének, Hévíz oroszországi turisztikai nagykövetének és a Gelencsér Dental Kft-nek. A díszpolgári címet idén Czencz Ágnes nyugalmazott óvónő vette át.