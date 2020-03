Széncinege költ a postaládában?

A Magyar Ma­dártani és Természetvédelmi Egyesülethez (MME) minden évben érkeznek információk postaládában fészkelő széncinegéről. A jelenség az egész országban gyakori, és márciusban lehet először számítani rá.

A civil szervezet közleménye szerint a madarak beköltözése billenőajtóval fedett bedobónyílású levélgyűjtők felszerelésével, illetve párhuzamosan „B” típusú mesterséges odúk kihelyezésével előzhető meg. Ha a madarak már befészkelték magukat, távozásukig a postaláda rendeltetésszerű használatát fel kell függeszteni, hiszen a küldemények kárt tehetnek a kotló szülőkben, a tojásokban, a fiókákban. A fiókanevelés körülbelül egy hónapnyi idejére alternatív levélgyűjtőt kell felszerelni.

A széncinege a legtermetesebb és a településeken is legelterjedtebb cinegefaj Magyarországon. Hagyományosan harkályodúkban költ, és mesterséges odúkban is szívesen fészkel. Sikerének hátterében többek között változatos táplálkozása és szaporasága áll, valamint az a képessége, hogy más fajok számára kevéssé vonzó fészkelőhelyekre is beköltözik. Postaládák mellett találták már a fészkét korlátok üreges részeiben, vázában, útterelő bójában, állítva tárolt matractekercsben, felfordított virágcserépben, kandeláberben, kéményben, cserépedényben, vascsövekben, utcai cigarettacsikk-gyűjtőben is.