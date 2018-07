Szebbé teszik az alsószemenyei bányató környezetét

Környezetvédelmi társadalmi napot tartott szombaton az úgynevezett alsószemenyei bányatavon a DKB Muraszemenye Horgászegyesület. Mintegy harminc önkéntes dolgozott azon, hogy a horgászathoz méltó körülményeket teremtsen.

A munkálatok során közvetlenül a vízparton horgászhelyeket alakítottak ki, emellett helyreállították a tóhoz vezető bekötőutat, de a parkolásra alkalmas tereket és a sátorhelyeket is rendbe tették. A helyi egyesület egyik elsődleges célja ugyanis az, hogy újra kedvelt horgászhelyet teremtsen az amúgy rendkívül jó adottságú, festői szépségű tavon.

– Négy-öt éve már nem folyt itt horgászat, s eléggé el is vadult a környezet – mondta az egyesület elnöke, Stropka Zoltán. – A közelmúltban kötöttünk megállapodást a terület gazdájával arról, hogy a tavat és környékét 15 évre alhaszonbérletbe vesszük, és ott horgásztatunk, illetve halgazdálkodást folytatunk. A folyamat része ez a környezetvédelmi társadalmi munka is. Stropka Zoltán hozzátette, nem csak a terület rendezését vállalta az egyesület, a haltelepítést, az eredeti halállomány visszaállítását is ők végzik. A folyamat első fázisaként a közelmúltban pontyokat tettek a vízbe, ősszel ragadozó halakkal folytatják a halasítást, míg tavasszal keszegekkel bővítik az állományt.

– Jelenleg mintegy 115 tagunk van, ebből tizenkettő a gyermek és öt az ifjúsági korú horgász – sorolta a további adatokat az elnök. – Nagyon fontos feladatunknak tartjuk az utánpótlás-nevelést, emellett pedig azt szeretnénk, ha Muraszemenye újra visszakaphatná régi hírnevét, hiszen a megye egyik legkedveltebb horgászhelyének számított – mondta Stropka Zoltán.