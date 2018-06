Százötven hallgató kapott diplomát Keszthelyen

A Pannon Egyetem Georgikon Kar alap-, mester és felsőoktatási szakképzési szakos végzett hallgatói vehették át a tanulmányaik végét jelző oklevelet, tudományos fokozatot szerzett szakembereket avattak doktorrá és kitüntetéseket is átadtak szombaton Keszthelyen.

A diplomaátadó ünnepségen dr. Gelencsér András rektor szólt elsőként a végzősökhöz. Beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy tanulmányaik lezárása nem jelenti a tanulás végét, hiszen napjainkban is folyamatosan és nagy sebességgel bővülnek a szakmai ismeretek.

– Önök a ma átvett oklevelükkel a tudás megszerzésének képességét és felelősségét is kézhez kapják, amit szakmai pályafutásuk lezárásáig gyakorolniuk kell. Az élethosszig tartó tanulásra egykoron a szakmai előrejutáshoz volt szükség, ma ez már a szakmában maradás nélkülözhetetlen feltétele- emelte ki a rektor, s hozzátette: erre a Georgikon is számtalan lehetőséget kínál a különböző képzésekkel. dr. Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnökének köszöntő szavai után a kar dékánja összegezte a most záruló tanévet, s idézte fel a Georgikonon folyó oktatási és tudományos munkát, a fejlesztéseket, szólva a tudomány és a munkaerőpiac kihívásairól, s az ezekhez is igazodó folyamatos megújulásról.

Ismertette, hogy a januári tanácsülésen átadott 150 diploma után most újabb 150 végzős veheti át oklevelét, a székelyudvarhelyi képzési helyen pedig 15 hallgató tett sikeres záróvizsgát. A kilépők helyére várják az új hallgatókat: várhatóan 500 elsőéves kezdi majd meg tanulmányait ősszel. A végzősöknek röviden azt üzente, utalva az elmúlt években végzett munkájukra: „csak így tovább”.

– Bízom benne, hogy megtanulták a leckét. Egy ilyen sikeresen lezárt szakasza az életüknek nem a folyamat vége, hanem lehetőség egy másik, magasabb szintű folyamat elindítására. Dolgozzanak vagy tanuljanak, vagy mindkettőt egyszerre. Ugyan ez a legnehezebb, de a mai gyorsuló világban az ilyen kombinált megoldás kiugró eredményességet adhat -tanácsolta a frissen végzett szakembereknek a dr. Polgár J. Péter dékán, hozzátéve, hogy a munkáltatók keresik a Georgikonon végzetteket.

Az ünnepi beszédeket követően a tudományos fokozatot szerzett hallgatókat avatták doktorrá, majd kitüntetéseket adtak át.

Egyetemi tanári kinevezési okiratot vehetett át dr. Kondorosy Előd. Professor Emerita címet kapott dr. Sárdi Katalin, aki negyven éves közalkalmazotti jogviszonya elismerésül jubileumi oklevelet is átvehetett. Pannónia Felsőoktatási Díjban részesült dr. Pálmai Ottó. Egyetemi docens címet kapott dr. Weisz Miklós. Georgikon Kar Kiváló Dolgozója Kitüntetésben részesült Benedek Zsuzsanna és dr. Dunai Attila. Georgikon Kar Dékáni Dicsérő Oklevelet vehetett át Beliczky Gábor, Hosszú György és Németh Szabolcs. Az első alkalommal meghirdetett Doctorandus Primus pályázatot Simon Brigitta nyerte meg, a Nádasy Miklós-díjat pedig idén Szanati Angéla hallgató érdemelte ki.

A Varga Szárnyas Kft. lett az idei év Mintagazdasága, a díjat Varga László cégtulajdonos kapta meg. Mindezek után végzett hallgatók vehették kezükbe diplomájukat, elsőként a tanulmányát kitüntetéses oklevéllel lezáró Faggyas Veronika, majd a friss diplomások nevében Deák Márk természetvédelmi mérnök búcsúzott. A fiatal szakember felidézte a Georgikon hagyományait, a hallgatóit életet és élményeket, köszönetet mondott oktatóknak és szüleiknek. Arról is szólt, hogy minden végzett büszke lehet magára, mert megálmodtak valamit, célul tűzték ki és elérték, majd arra figyelmeztette a végzetteket: ne feledjék, hogy a diploma önmagában csak egy üres papír, ők maguk töltik meg tartalommal és azzal tudással, amit Európa első felsőfokú mezőgazdasági intézményében szereztek meg. Az ünnepség zárásaként Ruzsics Ferenc polgármester köszönt el a végzősöktől, de nem végleg, hiszen mint mondta: Keszthely mindig visszavárja őket.