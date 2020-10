Százhúsz napon belül kell választani polgármestert Pusztaapátin

A választójogi törvény értelmében egy település polgármesteri tisztségének megüresedése esetén 120 napon belüli időpontra kell időközi választást kiírnia a helyi választási bizottságnak.

Mindezt Pásztor Andrea, a zalabaksai közös önkormányzati hivatal jegyzője válaszolta lapunk kérdésére Pusztaapáti polgármesterének halála kapcsán. Mint arról tegnapi lapszámunkban röviden már beszámoltunk, az eddigi településvezető, a polgármesteri tisztséget 2002 óta betöltő Németh Árpád pénteken hunyt el, tragikus körülmények között.

Pásztor Andrea azt is elmondta, hogy a polgármesteri tisztséggel együtt járó jogokat ilyen esetekben – az időközi választás eredményének jogerőssé válásáig – az alpolgármester gyakorolja majd, mint ahogy természetesen a tisztséggel együtt járó feladatokat is neki kell elvégeznie. Jelen esetben Gerencsér Jenőre hárul ez a szerep, akivel hétfőn reggel már egyeztettek is a folyamatban lévő ügyekről és teendőkről.

A helyi választási bizottság pedig napokon belül összeül, hogy a törvényi rendelkezés szerint kijelölje az időközi polgármester-választás időpontját, amire a rendelkezésre álló időintervallum alapján, illetve a jogszabályban meghatározott feltételekkel összhangban vélhetően vagy ennek az évnek a legvégén, vagy a jövő esztendő elején kerülhet sor.

A jegyző érdeklődésünkre azt is elmondta: az aktuális nyilvántartási adatok alapján Pusztaapáti állandó lakosainak száma 27 fő.

