Százharminc éves a lendvai vasútvonal

A történelmi Zala vármegye egyik meghatározó települése volt Lendva városa, amely a polgárosodás korában, a XIX. század második felében új lendületet, gazdasági és társadalmi megerősítést is kapott. Fontos szerepe volt ebben annak az Ukk és Csáktornya közötti vasútvonalnak, amely 130 éve épült ki, többek között Zalaegerszeget, Csömödért, Lentit és természetesen Alsólendvát is érintve.

Az évforduló tiszteletére több esemény is zajlott az egykori Osztrák–Magyar Monarchia volt járási székhelyén, a ma már Szlovéniához tartozó, de jelentős részben még mindig magyarok által lakott Lendván. A Lendvai Kulturális Központ és Könyvtár videókonferenciát szervezett, amelyen nemcsak a vasútvonal kiépítéséről esett szó, de annak gazdasági és néprajzi vonatkozásairól is. A Lendva-vidék történelmi örökségével is foglalkozó Galéria és Múzeum ugyancsak kapcsolódott az eseményhez, a Lyndvamuseum című folyóiratának aktuális, 16. számát szentelte Lendva vasúttörténetének. E két eseményből kiindulva mutatjuk be a térség közlekedés- és gazdaságtörténelmi szempontjából egyaránt meghatározó fejlesztésének jelentőségét.

A konferencián – ami a pandémiás időszak miatt kényszerült az online térbe – dr. Majdán János, a budapesti Közlekedéstudományi Egyesület rektor emeritusa beszélt az előzményekről. Mint mondotta: az egykori Habsburg Birodalomhoz tartozó Magyar Királyság területén 1836-ban kezdődtek meg a vasútépítési-hálózatfejlesztési munkálatok, ezek legfontosabb céljai közt szerepelt Pest-Buda, valamint az ország külső határainak összeköttetése. Ennek inkább gazdasági, semmint utasforgalmi okai voltak, hiszen a kereskedelmi útvonalakat szerették volna megerősíteni. A XIX. századi Magyarország egyik legjelentősebb kereskedelmi útvonala az Adriai-tengeri kikötőváros, Fiume, valamint a már akkor is az ország egyik központjának számító Pest-Buda között húzódott. A két települést összekötő, Széchenyi által is támogatott úgynevezett Déli Vasút kiépítésének tervei elé azonban az 1848/49-es forradalom és szabadságharc gátalt emelt, hiszen annak leverését követően a tengerpartról kiinduló kereskedelem elsődleges iránya Bécs lett. A Pest-Budát Fiumével összekötő vasútvonal helyett ezért végül a Bécs–Trieszt vonal épült ki, már az 1850-es években.

Az alsólendvai vasút, vagyis az Ukk–Csáktornya vonal építésének lehetősége közel három évtizedet váratott még magára. Addigra jelentős átrendeződések történetek, egyrészt az osztrák államcsőd miatt az osztrák kézben lévő vasutakat eladták – jelentős részüket éppen a magyar kormány váltotta meg –, másrészt a korábban zömében magántársaságok által, egymástól függetlenül működtetett vonalakat Baross Gábor közlekedési miniszter vezetésével államosították. Utóbbi folyamat 1880-ban kezdődött, s újabb jelentős lökést adott a vasúthálózat-fejlesztési terveknek, ám akkor már nem a fővonalak építésére helyezték a hangsúlyt (az a folyamat jobbára befejeződött erre az időszakra), hanem az úgynevezett helyi érdekeltségű vasutak kerültek a fókuszba.

A 121,5 kilométer hosszúságú Ukk–Csáktornya vasútvonal az utóbbiak közé tartozott. Építését 1889. szeptember 29-én kezdte meg a részvénytársaságként működő Westungarische Localbahn Actien-Gesellschaft. A müncheni székhelyű társaságnak rengeteg olyan részvényese volt, aki a tervezett nyomvonal mellett lakott, ezáltal gyakorlatilag ők is résztulajdonosaivá váltak a rendkívül gyorsan, 1890 októberére elkészült vasútvonalnak. A munkálatok befejezéséről a Zalamegye című hetilap 1890. október 19-én megjelent száma vezércikkben számolt be.

„Ami után éveken keresztül oly’ epekedve sóvárogtunk, megvalósult! Hosszas fáradozásainknak, éveken át tartott erős küzdelmünknek gyümölcsét, a csáktornya–ukki helyi érdekű vasút megnyitását megérhettük!” – olvasható a lapban. A vasútvonal átadási ünnepségét október 19-én, Zalaegerszegen tartották Baross Gábor jelenlétében. A Vasminiszternek is nevezett kormánytag innen – egy népes küldöttség kíséretében – Lendvára utazott tovább. A korabeli beszámolók szerint körülbelül két órán át tartó utazást követően (vélhetően több megállóval), délután fél hatra érkeztek meg a muravidéki városba, ahol a település prominens polgára, a számos civil szervezet megalapításában közreműködő Kakasdi Hajós Mihály ügyvéd mondott üdvözlő beszédet. A Baross Gábor vezette küldöttség rövid megállás után Lendváról Csáktornyára utazott tovább.

A lendvai eseményről az Alsó-Lendvai Híradó is megemlékezett. Nagyszabású nép­ünnepélyként írták le az első szerelvény begördülésére szervezett megmozdulást, amely már délután egy órakor, tehát jóval a vonat megérkezése előtt elkezdődött. Az ünneplő tömeget lakomával várták, a hangulat fokozásáról az említett Kakasdi Hajós Mihály által alapított önkéntes tűzoltóegyesület zenekara gondoskodott. Az ünnepség a szerelvény fogadása, majd annak távozása után abban a Korona vendéglőben folytatódott díszvacsorával és bankettel, amely a tárgyalt korban a kisváros egyik legelegánsabb épülete volt, ma pedig a polgármesteri hivatalnak ad helyet.

A lendvai vasút kiépítése meghatározó volt a muravidéki város és a térség számára. Összeköttetést, kapcsolatot biztosított az Osztrák–Magyar Monarchia két központjával, Béccsel és az akkor már a magyar fővárosként jegyzett Budapesttel, de Csáktornyán át megnyitotta az utat az Adriai-tenger irányába is. Lendva a vasútvonal által még inkább részesévé vált a dualista állam kereskedelmi és közlekedési vérkeringésének, ami további gazdasági fellendülést hozott az egyre inkább polgárosodó városnak. Ezt a fejlődést akasztotta meg az I. világháború, illetve az azt követő trianoni békediktátum, amely az államhatárok újrarajzolásával Alsólendvát, illetve a Lendva-vidék jelentős részét az akkor formálódó Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz csatolta. A vasútvonal azonban még ekkor is megmaradt, s a Muravidék 1941-es Magyarországhoz történő visszacsatolását követően újra megindult rajta a forgalom. A II. világháború után, a trianoni határok visszaállítását követően aztán ezt az élő kapcsolatot újra elszakították, 1947-ben pedig még a vasúti síneket is felszedték Rédics és Lendva között.