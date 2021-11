Századik születésnapján dr. Szántó Imrére emlékeztek az alsópáhoki általános iskolában. A diákok csapatokat alkotva járták végig a falut, s hat állomáson ügyességi és kreatív feladatokat kellett megoldaniuk az intézmény névadójának munkásságához kötődően.

Borsosné Csányi Éva intézményvezető úgy fogalmazott: szeretnék, hogy tudatosuljon a gyerekekben, ki is volt a névadó, s mit tett a szülőfalujáért, így a vetélkedő ennek elmélyítését szolgálta, például az életével, munkáival kapcsolatos kérdésekkel. Színdarab is készült erre az alkalomra, amely dr. Szántó Imre munkásságát dolgozza fel, de betegség miatt ezt később mutatják be.

– Ő volt a település első diplomása, Alsópáhok történetéről írt műve pedig később mintatankönyv lett – emlékeztetett Borsosné Csányi Éva, aki arról is beszélt: a 100. születésnapra megjelent az eddigi Szántó Imre-díjas diákok visszaemlékezéseit tartalmazó kiadvány, amely a kiemelkedő korábbi tanítványok írásait, vallomásait tartalmazza, s ez akár példa és inspiráció is lehet a mostani tanulók számára.

A kötetet szülői támogatással készítette és jelentette meg az intézmény. Dr. Szántó Endre, az iskola névadójának fia arról beszélt lapunknak, kitüntetés volt a család számára, hogy édesapjáról nevezték el az intézményt, s ezt a gesztust viszonozva alapították meg a Szántó Imre-díjat, hiszen „ő is szegény falusi családból származott, s a 20-as évek végén az iskola akkori tanárai győzték meg nagyapámat, hogy ennek a gyereknek tanulnia kell, amiben segítették is” – fogalmazott.

– Ezt a szeretetet, támogatást és a névadást próbáltuk megköszönni a díjjal, amelynek a preambuluma tartalmazza is a hála kifejezést – folytatta dr. Szántó Endre. Kezdetben, 1999-től 50 ezer forint járt a legjobbnak választott végzősnek, amit tavalyelőtt 100 ezer forintra emelt a család. A most megjelent kötetből kiderül például az is, hogy volt, aki az összeget felhasználva számítógépet vásárolt – és később számítástechnikus lett.

– Alsópáhok és a családunk között mindig nagyon jó volt a kapcsolat – szögezte le dr. Szántó Endre -, kölcsönösen becsültük egymást, s most is megható volt az emlékezés. Szoros, szinte napi a kapcsolat közöttünk, s jó érzés, hogy így tisztelik édesapámat.