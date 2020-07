Száz éve halt meg Benczúr Gyula

00 éve, 1920. július 16-án hunyt el Benczúr Gyula (1844–1920) magyar festőművész, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja.

Benczúr Gyula Nyíregyházán született, Kassán végezte a középiskolát, 1861-től a müncheni Képzőművészeti Akadémia növendéke volt. Romantikus életképek, arcképek, plein air képek után lett a historizáló képek festőfejedelme. Első sikere a Hunyadi László búcsúja című képe, amit a II. Rákóczi Ferenc elfogatása, Vajk megkeresztelése követett. Tanított a müncheni akadémián, a 19-20. század fordulójának kedvelt műfajává vált a reprezentatív portré.

Nagy alkotói korszakában született a Budavár visszavétele. A Szent István-bazilika oltárképe is az ő műve. Számos önarcképet, mitológiai tárgyú képet is készített: Bacchánsnő, Perseus és Andromeda. Kései korszakában realista és bibliai tárgyú képeket alkotott. Benczúr Gyula a magyar történeti festészet nagy alakja, aki még főrendiházi örökös tagságot is nyert, 1910-ben pedig a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja lett, számos díjat nyerve el.