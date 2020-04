Száz arcvédő pajzs és ezer maszk érkezett Zalaegerszegre

Ezer FFP2-es minősítésű, szájat és orrot védő maszkot szerzett be az önkormányzat, az eszközöket az egészségügyi alapellátásban dolgozóknak, tehát orvosoknak, asszisztenseknek, valamint az időseket ellátó intézmények munkatársainak adják át.

Erről számolt be a tegnapi, városházán tartott sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán polgármester. Emellett száz darab fejpántos plexi arcvédő pajzsot is sikerült beszerezni, ezekből az egészségügyi alapellátás dolgozóin kívül juttatnak a megyei kórháznak is, tette hozzá. Egy zalaegerszegi vállalkozás közreműködésével jutottak az arcvédő pajzsokhoz, és továbbiak gyártása várható. A védőeszközökről Balaicz Zoltán elmondta, hogy a volt Balaton, azaz immár a leendő Willis Hotel kínai tulajdonosának adományaként 10 ezer darab maszk érkezett Kínából a zalai megyeszékhely támogatására, ezeket pár napon belül megkapja az önkormányzat, s adnak a kórháznak is. A polgármester közölte: a városi egészségügyi és szociális alapellátásában dolgozó orvosok, asszisztensek, nővérek, ápolók – 165 fő – tesztelése a koronavírusra ma délután megkezdődik.

Szombaton pedig már az időseket ellátó intézményekben folytatódnak a tesztek, és a hét végére a tervezett összesen 650 vizsgálat lezajlik. Az eredményekről később beszámolnak.