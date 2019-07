Számos témát felölel a balatongyöröki szabadegyetem

Az idei már a tizenharmadik nyár, hogy megrendezik a Nemzeti Hetet. A szabadegyetem számos témát felölel, s az előadások mellett koncertek is várják a közönséget.

A Balatongyöröki Honismereti Kör Egyesület hagyományos programja vasárnapig tart. A szerdai nyitónapon Ferencz Orsolya előadása is sok érdeklődőt vonzott. Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos gyakran megnyilvánul közéleti kérdésekben, ezúttal a klímaváltozásról tartott tudományos előadást.

-Az volt konklúziója, hogy tíz, de maximum harminc évünk van arra, hogy egyáltalán bármit tegyünk, különben menthetetlenül és visszafordíthatatlanul olyan helyzetet teremtünk magunknak, amely a civilizációt elsöpri – idézte fel az első előadások egyikét Halász Zsuzsa műsorvezető, a Nemzeti Hét házigazdája.

A rendezvényen egy nap mindig a „határon túli testvéreink napja” – idén csütörtökön szóltak az előadások a külhoni magyarságról. Pénteken többek között az irodalom és a sajtó is középpontba kerül. A rendezvényre hétvégén is várják az érdeklődőket. -Mindig vannak újak és visszatérő előadóink is. Bogár László közgazdász olyan előadó, aki rengeteg embert vonz. Ugyancsak mindig nagyon sokan szoktak eljönni Takaró Mihály irodalomtörténész előadására. Vasárnapi, a 100 éves a tanácsdiktatúra című előadása nem kifejezetten irodalmi jellegű, de nyilván az akkor élt költőkről, írókról is lesz szó – emelt ki kettőt az előadások sorából érdeklődésünkre Halász Zsuzsa. Az estéket zene színesíti: a héten többek között fellépett a Kormorán, szombaton az Ismerős Arcok, vasárnap pedig Kiss Kata koncertezik. A móló melletti sétányon zajló esemény minden programja ingyenesen látogatható.