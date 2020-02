Számos nagy értékű beruházás indulhat el idén Zalaegerszegen

Tavaly év végén 35 millió forintot nyert az önkormányzat a Virtuális valóság programhoz az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatán, egyebek mellett ezért kellett módosítani a csütörtöki ülésen a 2019-es költségvetést.

Erről is beszélt tegnapi, a közgyűlés legfontosabb döntéseit részletező sajtótájékoztatóján Balaicz Zoltán polgármester, kiemelve: a legfontosabb téma a város idei költségvetésének megalkotása volt. Közölte: a büdzsé rekordösszeggel, 64,2 milliárddal indul, s a negyedéves módosításoknál a főösszeg várhatóan tovább emelkedik majd. Hozzátette: a tervezésnél figyelemmel kellett lenni a minimálbér és a garantált bérminimum 8 százalékos emelkedésére, s arra is, hogy a szociális hozzájárulási adó 2 százalékkal 17,5 százalékra csökkent. A bölcsődei dolgozók pótlékára 34 milliót fordítanak idén, s kapnak pótlékot a kulturális ágazatban dolgozók is.

– Az idei költségvetésben az eddigieknél is hangsúlyosabban jelenik meg az arányos városfejlesztés, fontosnak tartjuk ugyanis, hogy minden városrészben legyenek olyan út- és járdafelújítások, zöldfelületi fejlesztések és közműveket érintő beruházások, amelyek az emberek mindennapi életére pozitív hatással vannak – fogalmazott Balaicz Zoltán, hangsúlyozva: a megyeszékhely folyamatos gazdasági fejlődése optimizmusra adhat okot.

– Amikor 2014-ben elkezdtük a közös munkát, mindössze 3,2 milliárd forint volt a helyi iparűzési adóból származó bevétel. Az elmúlt években számos beruházás valósult meg, s hat esztendő alatt 4000 új munkahely jött létre, ami érződik a város gazdasági helyzetén is: 2020 tervezésénél már 4,7 milliárdos iparűzési adóval tudtunk számolni. A fuvarozó cégek által az e-útdíj után igénybe vehető adókedvezmény Zalaegerszegen 110 vállalkozást érint, ami 600 millió forinttal csökkenti az önkormányzat ezen bevételét, ami így elméletileg 5,3 milliárd is lehetne – mutatott rá Balaicz Zoltán.

Elmondta: a költségvetésben nagy súllyal szerepel a Modern Városok Program és a TOP megvalósítása. Utóbbi részeként remélhetőleg még idén nyáron elindulhat a Petőfi-iskola 340 millió forintból megvalósuló felújítása, 600 milliós beruházással a piactér mellett a kézműves termékek helyi pia­cának építése, továbbá a Gébárti-tó környékének további fejlesztése, amely lehetővé teszi majd a körbejárhatóságot. Az MVP keretében, többmilliárdos forrásból, várhatóan még ebben az évben elstartolhat az alsóerdei sport- és re­k­reációs központ kialakítása, a Mindszenty József zalaegerszegi életének emléket állító és a kommunista diktatúra egyházüldözését bemutató, 8 milliárdból felépülő múzeumrész alapkőletételét pedig március 17-én tartják.

Közterületek elnevezéséről is döntött a grémium, így a botfai városrész Rózsás és Rózsáshegyi utcával bővült, Ságodon pedig a járműipari tesztpályához vezető új út mostantól dr. Michelberger Pál (1930–2014) Széchenyi-díjas gépészmérnök, a járművezetés és a szerkezetanalízis neves kutatójának nevét viseli.

A képviselők két tájékoztatót is meghallgattak – egyrészt a város idősügyi koncepciójának megvalósulásáról, másrészt a környezetvédelmi alap tavalyi felhasználásáról, s szóba kerültek az idei célok is. Balaicz Zoltán jelezte: a korábbinál is jobban figyelnek a környezet-, a természet- és a klímavédelemre.

A 11 településrészi önkormányzat megalakítása kapcsán pedig a polgármester köszönetet mondott a megválasztott képviselőknek, akik ingyen, szabadidejüket feláldozva dolgoznak a helyi közösségekért.