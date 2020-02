Számos jogkört vontak vissza Balogh László polgármestertől

Több módosítással ugyan, de csütörtökön elfogadta a közgyűlés a város idei költségvetését. Emellett Balogh Lászlótól számos jogkört elvont a testület, bár a hivatali autót továbbra is használhatja a polgármester. Az eddigi négy tanácsnok mellé pedig újabbat választottak, dr. Károlyi Attila a nemzetpolitikai feladatokért felel majd.

Az első „kirohanásra” nem kellett sokat várni a közgyűlésen: Horváth Jácint, az Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) frakcióvezető-helyettese vádolta meg hazugsággal Bizzer Andrást, a Fidesz–KDNP frakcióvezetőjét, amiért azt mondta, hogy a beterjesztett költségvetés az ÉVE-frakció büdzséje, hiszen az előzetes egyeztetéseken az ő javasla­taik kerültek az előterjesztésbe. Ezt a megállapítást Horváth Jácint visszautasította.

Horváth Jácint azzal érvelt, hogy az ÉVE-frakciót Balogh László polgármester kérte fel a költségvetési egyeztetésre, ők amúgy részt sem vettek volna a büdzsé összeállításában, hiszen a polgármester feladata a költségvetés beterjesztése. A vita végül odáig fajult, hogy dr. Fodor Csaba indítványt tett a polgármester szolgálati autójának elvételére. Erről a javaslatról végül nem kellett szavazniuk a testület tagjainak, amint ugyanis a költségvetési vita szelídebb mederbe terelődött, a képviselő visszavonta indítványát.

A város idei költségvetéséhez egyébként a Fidesz–KDNP számos módosító indítványt terjesztett elő, így többek között a vállalkozások ingatlanvásárlási támogatásának keretösszegét 50 millió forintról 100 millióra, a verseny- és élsport támogatását 62 millióról 92 millióra, a diáksport támogatását 7 millióról 17 millióra, a hajléktalanellátásra szánt keretet pedig 9 millióról 12 millióra emelték volna. Emellett a Kanizsa Vízilabda Sportegyesületnek 10 millió forintos, míg a Dél-zalai Vízmű SE Úszószakosztályának 4 millió forintos támogatást szánt a Fidesz–KDNP. Ezen módosítások közül egyet sem támogatott az ÉVE-frakció, a sajátjait viszont megszavazta, így a kanizsai roma nemzetiségi önkormányzat támogatása 4,5 millió forintról 6 millióra, a verseny- és élsport támogatása 62 millióról 80 millióra, a civil- és sportszervezetek támogatása pedig 10 millióról 35 millióra emelkedett. A polgármesteri keret ugyanakkor 20 millió forintról 3,5 millióra csökkent, miközben a többségi frakció támogatásával ismét bevezették a képviselői keretet, melyre ez évre 14 millió forintot különített el a közgyűlés.

A csütörtöki tanácskozáson a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatát is módosítani kellett, ugyanis a megyei kormányhivatal kifogást emelt a tanácsnoki rendszer alkalmazásával kapcsolatban. Mint elhangzott: a tanácsnokok nem akadályozhatják meg a közgyűlési előterjesztések beadását, azaz nincs ellenjegyzési jogosítványuk ez ügyben. Hatáskörük csupán arra terjedhet ki, hogy egy-egy önkormányzati részfel­adat – sport, kultúra, szociális ügyek – kapcsán tanácsokat adjanak. Bizzer András, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint a kormányhivatal állásfoglalása rámutat arra is, hogy a tanácsnoki rendszer nem helyettesíti az alpolgármestert, még ha az ÉVE-frakció úgy is gondolja.

Válaszul dr. Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője újabb tanácsnok kinevezésére tett javaslatot, amit el is fogadott a többség, így március 1-jétől dr. Károlyi Attila a határon túli magyar városokkal, diákcsoportokkal, valamint testvér-, illetve partnervárosok képviselőivel tartja majd a kapcsolatot.

Ezt követően – ahogy azt az ÉVE-frakció korábban már beharangozta – a polgármester jogköreinek megnyirbálására tett javaslatot dr. Fodor Csaba frakcióvezető, aki elmondta, hogy kizárólag olyan jogköröket – többek közt vállalkozásokat támogató pályázatok elbírálása, az önkormányzati delegációk összetételének kijelölése, városi jelképek használatának elbírálása – vesznek vissza a polgármestertől, melyek korábban a közgyűlést, illetve annak különféle bizottságait illették, ám az elmúlt ciklusokban ezen feladatokat a polgármesterhez rendelte az akkori Fidesz–KDNP többség. Bizzer András, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője ezzel ellentétben úgy fogalmazott, hogy a javaslat megalázza a polgármestert, amihez ők nem asszisztálnak, majd a frakció kivonult az ülésteremből.

Ettől függetlenül az ÉVE-frakció megszavazta a jogkörök visszavonását.