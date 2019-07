Számos érdeklődőt vonzott a kápolnapusztai bivalyfesztivál

Egykor őshonos, ma viszont már ritka állatkülönlegességekkel és színes programokkal vártak mindenkit idén is a bivalyfesztiválra.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park kezelésében lévő kápolnapusztai bivalyrezervátumban értékmegőrző munkát végeznek a szakemberek. Bivalyok, szürke marhák élnek a Kis-Balatonhoz közeli területen nagy létszámban, amelyeket nem csak a faj- és génmegőrzés miatt gondoznak a nemzeti park munkatársai. A nagyközönség számára is nyitott a rezervátum, ahol szombaton bivalyfesztivált tartottak. A rendezvény idén is sok érdeklődőt vonzott. Nemcsak dagonyázó, legelésző állatokkal várták a látogatókat, hanem kézműves vásárral, gyerekprogramokkal, természeti kiállítással is. Dr. Kopek Annamária, a nemzeti park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetője beszámolt a pályázati támogatással megvalósuló fejlesztéseikről is.

– Mozgáskorlátozottaknak pallóösvényt alakítunk ki, a régi információs táblákat újakra cseréljük, és modernizáljuk a látogatóközpontban lévő állandó kiállításunkat. A térség turisztikai fejlesztésébe bekapcsolódva pedig a fenékpusztai madárparadicsomban is korszerűsítünk: egy pályázat révén 1,2 milliárd forint értékű beruházás zajlik, többek közt látogatóközpont épül.

Modernizálják az állandó kiállításukat

A fesztiválon Cseresnyés Péter miniszterhelyettes sajtótájékoztatót tartott. Elmondta: mintegy 40 milliárd forintos pályázati lehetőségekhez jutottak az elmúlt uniós pénzügyi ciklusban a magyar nemzeti parkok.

– A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 12 pályázatot nyert a ciklusban természetvédelemre, a látványosságok megőrzésére, fejlesztésére. Fontos a kormányzatnak a természeti kincsek megóvása, a nemzeti parkok támogatása. A klímavédelem kiemelt cél, amit a természetvédelem révén is elő tudunk segíteni.

A politikus elmondta: több mint másfél millió ember tekintette meg az elmúlt évben a nemzeti parkokat, így az ökoturizmus is jelentős.

Cseresnyés Péter arról is beszélt, hogy Letenye térségében, a Mura mellett a szürkemarha-gulya számára legelőterületeket alakítanak ki, és óvják az őshonos növényeket egy projekt révén.