„Számomra a sanzon jelenti a hitelességet és az őszinteséget” – Merics Nikolett zalaegerszegi énekesnővel beszélgettünk

Merics Nikolettet még mosolygós tiniként ismerhette meg a zalai közönség, amikor 2011-ben színpadra lépett a Zegasztár című tehetségkutatóban. A fiatal lány már akkor hatalmas rajongója volt a színháznak és a sanzonoknak, csodás hangjával pedig ki is érdemelte az első helyezést komolyzene kategóriában.

A verseny óta ugyan már eltelt kilenc év, ám Nikolett sosem adta fel álmait. Hangját folyamatosan fejlesztette, ezzel párhuzamosan pedig fellépései is megszaporodtak. 2020-ra, immár fiatal nőként fakad dalra többek között olyan varázslatos helyszíneken, mint a Festetics Kastély, de 2017-ben Arany Violin-díjjal is kitüntették Budapesten. Helyi arcok sorozatunkban munkásságáról és jövőbeli terveiről is faggattuk a zalaegerszegi énekesnőt.

A legtöbb korod béli énekes inkább a pop vagy a rock műfaj felé fordul. Te miért éppen a sanzonokat választottad?

– Egészen pici kislány voltam, mikor nagymamámnál a kertben virágszedés közben meghallottam Edith Piaf, Padam Padam című sanzonját. Rögvest befutottam a szobába, faggatózni kezdtem, hogy kié ez az angyali hang. Onnantól kezdve megpecsételődött a sorsom, a francia sanzon lett az életem és a hivatásom! A szépsége mellett azért éppen ezt választottam, mert számomra ez a zenei műfaj képviseli a hitelességet, őszinteséget, és a sallangmentességet. A sanzonban nincsenek előre megkoreografált mozdulatok, párbeszédek. Ebben a műfajban minden a szabadságról szól.

Melyik az a dal, amelyet képtelen vagy megunni?

– Bevallom őszintén, hogy erre a kérdésre nehezen tudok választ adni, mert mindegyik sanzon közel áll a szívemhez. Az összes külön történettel rendelkezik. Ezek nélkül ma nem lennék az, aki vagyok, hiszen számomra a dalok és az emlékek egybeforrtak. Ha mégis meg kellene neveznem egyet, akkor az Edith Piaf, Non, Je Ne Regrette Rien (Nem bánok semmit sem) című sanzonja lenne.

Számtalan helyen fellépték már. Számodra melyik volt a legemlékezetesebb?

– Minden előadásomra ajándékként tekintek. Úgy érzem, hogy a Jó Isten a tenyerén hordoz, és Edith Piaffal együtt áldásukat adták arra, hogy képviseljem ezt a műfajt ilyen fiatalon. Helyszíneket tekintve több kedvencet is meg tudnék nevezni, de 2019-ben volt egy, amely nagyon megdobogtatta a szívemet; a Budapesti Kongresszusi Központ Nagyszínpada. Korábban csak álmodozni mertem róla, hiszen láttam, hogy mennyi nagyszerű produkciónak és előadónak adott már helyet. Ide egyébként egy jótékonysági est kapcsán jutottam el, amelyet Marytin László szervezett. Kiváló kollégákkal állhattam egy színpadon, név szerint: Sütő Enikő, Fábián Éva, Marcellina, Füredi Nikolett, Fábri Gabriella, Faludi Júlia, az Abbasolut, R. Kárpáti Péter, Komáromi Pisti, Zajkás Boldizsár, Szenthelyi Krisztián, Czenke Csaba, Lui, a Csillagfény Kórus, a Sir George Solti Vonós Kamarazenekar és Maestro Jonathan Brett. Egészen biztos, hogy ezt az előadást sosem felejtem el…

Ha már a fellépéseknél tartunk; első nagyobb sikeredet 2011-ben a Zegasztár című vetélkedőben érted el, később pedig Arany Violin díjat is szereztél. Hogyan élted meg ezeket a versenyeket?

– Nagy megtiszteltetés számomra, ha a produkcióm elnyeri a zsűri tetszését. Számomra ez egy visszaigazolás, hogy tudtam fejlődni s tovább gyarapítani a tudásomat az előző évekhez képest. Ilyenkor mindig roppant hálás vagyok.

Amikor nem énekelsz, akkor mivel foglalkozol a legszívesebben?

– Szeretek a természetben lenni, sétálni az erdőben és szorosan magamhoz ölelni egy fát. Ilyenkor jó, ha szabadjára engedhetem a lelkem, elmélkedhetek, olvashatok, hallgathatom a vízcsobogást… E mellett rajongok az állatokért, így a kedvenceimmel is sok időt töltök. Nekem ők az élet nagy csodái.

Milyen terveid vannak a jövőre nézve?

– Az, hogy minél szélesebb körben ismertethessem meg a francia sanzont és Edith Piaf művészetét. Mivel a városi lét távolabb áll tőlem, így a közeljövőben szeretnék egy vidéki házikóban élni, a családommal és az állatkáimmal. Szeretnék majd a jövendőbeli gyermekemnek igazi gyermekkort ajándékozni, ahol önfeledt, szabad és boldog lehet.