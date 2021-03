Szakrális és biciklis turizmus- fejlesztések kezdődnek Vonyarcvashegyen

Felújítják a vonyarcvashegyi Szent Mihály kápolnát, a domb tövében pedig biciklis pihenőhelyet alakítanak ki. A munkálatok támogatások segítségével valósulnak meg.

Hazánk egyetlen halászkápolnája magasodik a Szent Mihály-dombon. Sok szempontból érdekes ez a kis templom: a legenda szerint egy téli halászat során veszélybe sodródott, de megmenekült halászok állíttatták 1729-ben. A hozzá fűződő történet, s a 136 méter dombról látható panoráma miatt a turisták kedvelt célpontja. De szívesen tartanak itt esküvőket és komolyzenei dallamok is felhangzanak a hagyományos nyári koncerteken.

-80 millió forintos támogatást kapott az egyházközség a kápolna felújítására. Ősszel kezdődnek majd meg a munkálatok – tudatta Pali Róbert polgármester. A szakrális építmény környezete is megújul. A domb tövében húzódik a balatoni bicikliút egy szakasza, mellette kis pihenőhely található. A szakrális és a biciklis turizmus e jelentős helyét közel 20 ezer ember keresi fel évente.

-Az önkormányzat egy közel nyolc ezer négyzetméteres területet vásárolt meg a domb lábánál. Itt egy családbarát biciklis, szabadidős pihenőhelyet alakítunk ki. 8 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaptunk egy magyar banktól, valamint emellett önerő és közösségi összefogás révén valósulnak meg a munkálatok. Ebben nagy segítséget nyújt a Szent Mihály-hegy Védő és Vendégváró Egyesület – tette hozzá a polgármester. Részletezte a fejlesztés részleteit is: a meglévő szalonnasütőhely, erdei pad és asztal mellé még több kerül majd ki, vizesblokk is épül és játszóteret is kialakítanak, valamint kicserélik a hulladékgyűjtő edényeket. Köztéri kamerarendszert is kiépítenek, hogy még biztonságosabb legyen a környék, a kápolna pedig új megvilágítást kap. Turistaösvényeket is kialakítanak a dombon. A dombtetőn álló templomban felújítása után még több kulturális eseményt rendeznek majd meg. A tervek szerint a jövő év elején fejeződnek be: még az esküvői szezon előtt.