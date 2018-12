Szakmai tapasztalatcsere Tormaföldén a termelőkkel a borokról

Gazdáknak, bortermelőknek rendeztek bormustrát hétvégén a településen, ahol szakértők mondták el véleményüket a megkóstolt borokról.

A kultúrházban közel százan gyűltek össze boros gazdák, termelők, hogy megkóstolják és véleményezzék egymás borait. A tapasztalatcserén neves szakemberek is segítségükre voltak.

– A környező településeken élő borbarátoknak már korábban is szerveztünk hasonló programot, amit nagyon hasznosnak ítéltünk akkor és ezt elevenítettük fel – mondta el Kondákor József szervező, a Da Bibere Zalai Borlovagrend elnökségi tagja. – Most nemcsak egy szűk kört, hanem a régió gazdáit, borászait szólítottuk meg, érkeztek többen Nagykanizsáról, Becsehelyről, Tótszentmártonból, Letenyéről, Csörnyeföldről, Dobriból, Tornyiszentmiklósról, Kerkateskándról és Lentiből is. Jó lehetőség ez, hogy a résztvevők megosszák egymással tapasztalataikat, problémáikat, illetve jó hangulatú közösségi programot is jelent.

Kondákor József a rendezvény szakmai jellegéről is beszélt.

– Három neves borászt kértünk fel, hogy legyenek segítségükre a borok mustrájában – tette hozzá. – Dr. Brazsil József, a lendvai Cuk Lajos és Koch Csaba, aki a hajós-bajai borvidéken foglalkozik borkészítéssel, mondott véleményt borainkról, hiszen célunk, hogy tanuljunk és javuljon az itteni nedűk minősége is – foglalta össze Kondákor József .

A szervezésbe a borlovagrend tagjai mellett bevonták az újonnan alapított helyi egyesületet is, mely a tormaföldi három hegyhát gazdáit tömöríti.

– A tormaföldi szőlő- és gyümölcstermesztők egyesülete azzal a céllal alakult, hogy mind a három helyi hegyhát gazdáit megszólítsa. A szerveződés nyitott, ezért nemcsak helyiek csatlakozhatnak. Szeretnénk tevékenységeinket is bővíteni, nem kizárólag a szőlő- és bortermelésre helyezzük a hangsúlyt, hanem a gyümölcster­mesztőkre is odafigyelünk. Az egyesület tavasszal újabb hasonló rendezvényt tervez – mondta végezetül.

