Szakmai kérdésekről tanácskoztak a könyvtárosok Kanizsán

Közel félszáz könyvtáros érkezett tegnap a Halis István Városi Könyvtárban tartott találkozóra. A rendezvényen a helyi bibliotéka működésével ismerkedtek a Zala, Somogy és Veszprém megyei szakemberek.

Tizenöt évvel ezelőtt kapta meg az év könyvtára kitüntetést a Halis könyvtár, amely abban az esztendőben a könyvtárosok vándorgyűlésének is otthont adott.

Czupi Gyula igazgató tegnap jelezte: mindannyiuk számára fontos, hogy rendszeresen megmutassák egymásnak, milyen munka zajlik egy-egy intézményben.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Pozitív visszajelzéseket kaptunk e téren tizenöt éve is a kollégáktól – emlékeztetett Czupi Gyula. – Azóta sok idő telt el. Most a változásokat, újításokat szeretnénk bemutatni, melyekből nincs hiány.

Az igazgató hozzátette: a jó gyakorlatokat azért osztják meg a vendégekkel, hogy akár ők is felhasználhassák, meghonosíthassák ezeket odahaza. Többek közt szó esett a könyvtár internetes platformjairól, amelyek a város történetében, illetve jelenében való eligazodást segítik. Emellett a város iskolai könyvtárosa, illetve az AZOLO olvasásnépszerűsítő programokat és az iskolai értesítők digitalizálásának folyamatát is megismerhették a résztvevők. Utóbbi országos szinten is elismerésre méltó, egyedi munkának számít.

A találkozón kitüntetést is átadtak. Kocsis Katalin, a Halis István Városi Könyvtár nyugalmazott zenei könyvtárosa kapta idén a Zala Megye Könyvtárügyéért díjat.