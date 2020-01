Szakmai díjakat is bezsebelt a Zalakarosi Fürdő

Mind látogatottságban, mind az eredményesség szempontjából felülmúlta az előzetes várakozásokat a Zalakarosi Fürdő elmúlt éve. Erről Cziráki László vezérigazgató beszélt lapunknak, ahogy arról is, milyen fontos fejlesztések várhatók az idei esztendőben.

Végleges számok még nem állnak rendelkezésre, de az már most is látható, hogy a Zalakarosi Fürdő vendégszáma mintegy 3 százalékkal haladta meg a tervezett (620 ezer) szintet, s ennek megfelelően a gazdasági társaság eredményességében is közel 5 százalékos növekedés regisztrálható.

– A számok természetesen önmagukban is fontosak, de ha egy kicsit a körülményekkel is foglalkozunk, akkor láthatjuk, hogy milyen nehéz volt az elmúlt évünk – kezdte Cziráki László, aki rámutatott: a csapadékos nyár, a Gyógycentrum felújításából adódó kiesés, illetve a Fürdő Hotel felújítása is csökkentette a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, valamint a fürdő területe részben építési területként funkcionált az év nagy részében. – Az adatok mellett a szakmai elismerések és a vendégek visszajelzései is örömre adhatnak okot, hiszen az „Év Fürdője” közönségszavazáson a dobogó harmadik fokán végeztünk. Emellett a Magyar Fürdőszövetség Innovációs nagydíját nyertük el a szolgáltatások kategóriában. A legnagyobb szakmai elismeréseket a Magyar Fürdőszövetség, valamint az Európai Fürdőszövetség ötcsillagos minősítései jelentik, ezzel a Zalakarosi Fürdő belépett az európai termálturizmus elitjébe.

Mint azt a vezérigazgató felidézte: a múlt év sem telt el fejlesztések, beruházások nélkül, a Gyógycentrum és Gyógy­kert rekonstrukciója közel 1 milliárd forintba, a Fürdő Hotel felújítása 200 millió forintba, míg a nemrég elkészült új Szaunavilág kialakítása 440 millió forintba került.

– Az idei évben is több fejlesztést szeretnénk megvalósítani, így többek között a fürdő északi részén lévő épület emeletén egy ifjúsági szállót alakítunk ki, több mint 40 férőhellyel és tanári szobákkal – említette a vezérigazgató, aki hozzátette: szeretnék, ha a korábbiaknál is kedveltebb, kiemeltebb célpont lenne Zalakaros, az osztálykirándulások szervezésekor. – Szintén az idei évet érinti a stranddal közvetlen kapcsolatban álló terület fejlesztése, ahol közel egyhektáros területen kezdjük el az autós kemping kialakítását. A beléptető rendszer modernizálását is tervezzük, ami egyfelől a szoftverek cseréjét, másrészt új beléptető kapuk kialakítását is magában foglalja, valamint lehetőséget teremt majd a készpénzmentes fizetésre is. A beruházások mellett a strandi medencék karbantartására és felújítására is jelentős összeget fordítunk.

Az idei esztendő egyben jubileumi év is, hiszen a Zalakarosi Fürdő 55 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit. Ezzel kapcsolatban Cziráki László elmondta: a 2020-as esztendő a „Gyermekek éve” lesz a fürdőn, ami a programkínálatban, a kedvezményekben is érzékelhető lesz. Nem titkolt céljuk, hogy a zalakarosi fürdő legyen az ország első számú családbarát-gyermekbarát fürdője. Hogy ezt mennyire komolyan gondolják Zalakaroson, arra jó példa, hogy februártól a teljes fedett gyermekvilágrészleget felújítja a fürdő.