Szakképzésért díjat adományoztak Péter Imrének, a Széchenyi tanárának

A Zala­egerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikumának két tanára is rangos elismerést kapott a tanév kezdetekor. Péter Imre Szakképzésért díjat vehetett át, Jacsó Krisztián pedig Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott. Az iskola eredményes munkáját az is jelzi, hogy ők ketten is tanár-tanítvány kapcsolatban álltak korábban.

Ezt ne hagyja ki! Tízmilliók jutnak Jakab verőlegény „szimpatizánsának”

A középiskola még 2020-ban ajánlotta az oktatókat az elismerő címekre, de a pandémia miatt csak idén vehették át a díjakat. (Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár adta át az elismeréseket a váci piarista apátságban, az itt működő, kompetenciafejlesztéssel, pályaválasztási tanácsadással foglalkozó in­tézetben.)

Péter Imre eközben is újabb sikert ért el, hiszen a Sanghajban rendezendő világversenyre utazó tanuló az ő tanítványa. Némethyné Lövey Zsuzsanna igazgató díjra felterjesztő ajánlásában olvashatjuk, hogy Péter Imre 1990 óta dolgozik az azóta sokféle néven ismert, de mind jobb színvonalon oktató tanintézményben, részt vett az iskola oktatási és fejlesztési stratégiá­jának kidolgozásában, a gyakorlati oktatás feltételeinek megteremtésében, vezette a gépész szakcsoportot. Szakmai igazgatóhelyettesként és gyakorlatioktatás-vezetőként is számíthattak rá, tanítványai évről évre ott vannak az országos tanulmányi versenyek legjobbjai között, az újonnan érkező kollégáknak mentorálással segített beilleszkedni, és az épületgépészet elismert szakembere az iskola falain kívül is.

– Harminckét tanév van a hátam mögött, abban az iskolában, ahova magam is jártam – meséli Péter Imre, említve azokat, akik pályakezdőként segítették. Tánczos Lászlótól, Nagy Lászlótól tanulhatott diákként is, kezdő tanárként is. – A mi területünkön nagyon fontos, hogy nemcsak az oktatás, hanem a gyakorlati terep, a termelő szféra igényeit is ismerjük, magam is rendelkezem vállalkozással. Csak így tudjuk a gyerekeket naprakész tudáshoz juttatni, hiszen az építőipar dinamikusan fejlődő ágazat, korszerű ismeretanyag nélkül nehezen boldogulna az életben a diák.

Péter Imre mindkét hivatását egyformán szereti, bár annak idején a pályaválasztás során az épületgépészet vonzotta, de hamarosan eljött az az idő, amikor a megszerzett tudást szívesen osztotta meg a fiatalokkal. Szerencsére siker­élményről számolhat be, a tanítványai érdeklődők, szorgalmasak, igyekvők. A vele együtt most elismerést átvevő kolléga, Jacsó Krisztián az első osztályába járt. Mi­után az építőipar megbecsüli a szakembereket, a diákok is komolyan veszik a tanulmányaikat, aki két éve még elvolt kettesekkel, mostanra szorgalmas lett, látja a stabil jövőképet maga előtt, valamint a középiskolai évek ösztöndíjrendszere sem elhanyagolandó tényező a motiváció szempontjából.

– A mi szakmánknak a technológiája az elmúlt esztendőkben száz százalékban megújult, nem lehet a régi babérokon ülni, folyamatos a változást jelentő fejlődés. Idehaza szövetséget alakított a szakma tíz legjobb cége, amelyek a legújabb technológiát konferenciákon tanítják. Mi is évente rendezünk szakmai napot, ahol az újdonságokkal ismerkedünk.

Az iskolai keretek között is jól tudnak gyakorolni a jövő épületgépészei, Péter Imre például tavasszal szerzett az iskolai alapítványon keresztül a legújabb fejlesztésű német kazánból, amit tanulmányozhatnak a széchenyis tanulók. Tanulócsoportok utazhatnak az iskola jóvoltából külföldre magasan képzett szakemberek kibocsátása céljából. A szóban forgó szakmacsoport szakmai nyelve a német, ezen jól kommunikálnak a gyerekek, de angolul is tudnia kell annak, aki magasra szeretne törni.

Péter Imre, mint látjuk, hűséges típus, noha csábították jobban fizető munkahelyekre, mivel sikeresen motiválja a tanítványait, nem engedi el az érettségiig a kezüket. A felsőoktatási továbbtanulást is egyre többen ugorják meg a diákjai közül. Nem beszélve arról, hogy már egyik saját (építészmérnök) gyermeke is a Széchenyi tanári karát erősíti. A másik felnőtt gyermeke környezetmérnök, a harmadik gyógytornász. A feleség is pedagógus, iskolaigazgató. A házaspár örül annak, hogy gyerekeik idehaza, azaz közel vannak hozzájuk. És persze a friss díjnak, amiből csak 15-öt adnak ki az országban.