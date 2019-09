Szakértő vendégekkel rendeztek választási fórumokat Keszthelyen és Nagykanizsán

Csütörtökön mindkét városban választási fórumot, illetve sajtótájékoztatót tartott a Fidesz–KDNP.

Nagykanizsa

Nagykanizsán Kiszelly Zoltán politológus volt a vendég a Medgyaszay Házban, a Civil Összefogás országjáró sorozata keretében. A rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón elhangzott: az ország az elmúlt években a növekedés szakaszába lépett. Kiszelly Zoltán azt mondta: a fejlődést és az építkezést folytatni kell, ezért a kormánypárti jelölteket kell támogatni októberben. Mert különböző veszélyek, köztük a migráció és a baloldal, fenyegethetik a fejlődést.

Balogh László, a Fidesz–KDNP nagykanizsai polgár­mesterjelöltje pedig arról beszélt, hogy a jövőben folytatnák a Fidesz–KDNP csapatával a korábban megkezdett munkát. Közölte: az elmúlt 9 év során a dél-zalai városban 63 milliárd forint értékben valósultak meg különböző fejlesztések, beruházások. Utalt arra is, hogy hamarosan bemutatja a polgármesteri programját, amely a város további fejlődését szorgalmazza. Azonban Balogh László szerint az is szükséges, hogy a leendő városvezetésben is meglegyen a jelenlegi kormányzópárti többség, mert akkor lehet csak stratégia mentén gondolkodni, dolgozni.

Keszthely

Keszthelyen tegnap Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő fórumára várták a közönséget, ám a vendég előtte még Manninger Jenő országgyűlési képviselővel és Nagy Bálint polgármesterjelölttel sajtótájékoztatót tartott. Nagy Bálint elmondta, hogy Keszthelyen a következő ciklusban is kiemelt jelentőséggel bírnak a turizmust erősítő beruházások. Hozzátette: fontos, hogy a városvezetés együtt dolgozzon a helyi vállal­ko­zásokkal, befektetőkkel a Balaton-part és a belváros fejlesztésében. Az előadás témájához illeszkedve felhívta a figyelmet: a vendégek úticél-­választásában első helyen áll a biztonság. Manninger Jenő kifejtette: Zala országos viszonylatban is kiemelkedően biztonságos megye, és fontos, hogy ez így is maradjon.

Nógrádi György kérdésünkre összefoglalta előadását és felvezetésként elmondta: olyan tényekről szól, melyek a sajtóban még nem jelentek meg. A román politikáról, magyar–ukrán és ukrán–szlovák kapcsolatokról, az ukrán helyzetről, Trump Ukrajna-politikájáról és ezek hatásairól beszél a közönségnek.