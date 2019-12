Szakdiplomáciai munkájáért mondtak köszönetet dr. Koósz Attilának

A szakmai kapcsolatok építéséért rangos kitüntetést vehetett át nemrég a Zágrábi Egyetemen dr. Koósz Attila, a Horvát Köztársaság magyarországi tiszteletbeli konzulja, keszthelyi állatorvos.

Emellett a két héttel ezelőtt Budapesten megalakult Közép-európai Konzuli Testületi Tanács általános elnökhelyettesének is megválasztották. A testület a Magyarországon, illetve a visegrádi négyek országaiban és Délkelet-Európában tevékenykedő tiszteletbeli konzulokat gyűjti egybe.

– Az egyetem kitüntetését a felsőoktatási intézmény fennállásának 100. évfordulója alkalmából ítélte oda a szenátus; a hivatalos indoklás szerint a zágrábi állatorvos-tudományi kar nemzetközi kapcsolatainak és hírnevének öregbítése terén nyújtott kivételes teljesítményemért – árulta el dr. Koósz Attila. – Rajtam kívül még Kristijan Ramadan oxfordi onkológiaprofesszor kapott kitüntetést, ő a tudományos munkásságáért. Egyébként mindketten a Zágrábi Egyetemen szereztük meg a diplománkat, ami után én még itthon, Magyarországon is részt vettem posztgraduális képzésben az Állatorvostudományi Egyetemen; majd a két felsőoktatási intézmény között együttműködést alakítottam ki. Utóbbi az oktatói gárdák, hallgatók, doktori képzések viszonylatában egyaránt nagyon élő, illetve emellett a két ország állatorvosi kamaráinak, állat-egészségügyi hatóságainak kapcsolatépítésén is dolgoztam. Jól ismerem mindkét egyetem vezetését, a kamarákét is, és mint köztudott, horvát ajkú vagyok, Murakeresztúrról származom – tehát én otthon érzem magam a horvát–magyar térben, s a rendelkezésre álló lehetőségeket szeretném minél jobban kiaknázni.

Dr. Koósz Attila beszámolt az elmúlt időszakban végzett konzuli tevékenységéről is. Elmondta: a nagykanizsai konzulátuson jelentős felújítást végeztek, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az üzleti-diplomáciai tárgyalások méltó körülmények közt folyhassanak.

– Azt gondolom, a nagykanizsai konzulátus a város büszkesége – szögezte le. – Már többször elmondtam, de nem győzöm hangsúlyozni: a legfontosabbnak azt tartom (és dolgozom is érte), hogy megépüljön a Murakeresztúr és Kotoriba közötti új határátkelő, mely komoly távlatokat nyit a dél-zalai és a muraközi térség együttműködésében. Különösen értem ezt a gazdasági kapcsolatok bővítésére, hiszen Kapronca-Kőrös megye gazdaságilag fejlett régió. Az eddigi tárgyalásaim során az Interreg, azaz határon átnyúló pályázatok előkészítése kapcsán 11 partnert sikerült találnom, aminek nagyon örülök. Köztük van természetesen Nagykanizsa is, amely egy horvátországi partnerrel pályázhat a Kiskastély felújítására, horvát és magyar művészek bemutatóira.

A tiszteletbeli konzul végül hozzátette: szerdánként elérhető a konzulátuson, ahol nemcsak az előbb említett nagyobb horderejű ügyekkel foglalkozik, hanem napi kérdésekben (például elveszett útlevelek kapcsán) is szívesen segít bárkinek.