Szabályozzák a drónreptetést – hangzott el a zalaegerszegi konferencián

A pilóta nélküli légi járművek, a drónok alkalmazási lehetőségeiről, a jogi szabályozás változásairól esett szó pénteken az autóipari tesztpálya központi épületében tartott konferencián és workshopon.

A rendező Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár érdeklődésünkre elmondta, a drónok jogszabály szerinti alkalmazása jelenleg nagyon nehézkes, hiszen ezekkel is a légi járművekre kidolgozott előírásoknak kellene megfelelni. Eszerint felszállás előtt 30 nappal korábban engedélyt kell kérni a légügyi hatóságtól, eljárási illetéket fizetni, az engedély birtokában pedig a felszállás előtt a repülésirányításhoz is be kell jelentkezni. Ez bürokratikus, nehézkes eljárás.

A drónok használatát az Európai Unióban közösségi szinten szabályozzák, ami mellett a tagországok speciális előírásokat is alkalmazhatnak. Magyarország is elkészítette a drónok szabályozásával kapcsolatos stratégiáját, előkészítette a jogharmonizációt, és mindezt hamarosan a parlament is megtárgyalja.

A pénteki konferencia egyik feladata volt a hazai előírások ismertetése, tette hozzá dr. Mosóczi László. Ennek része például az állandó tiltott zónák felsorolása, ilyenek lehetnek a laktanyák, az erőművek, a kiemelt létesítmények.

Emellett a drónhasználat szempontjából időleges tilalom alá eshet valamely esemény, rendezvény vagy épp bűncselekmény, baleset helyszíne is.

Az engedélyezés felgyorsul, interneten keresztül applikáció segítségével lehet benyújtani majd a kérelmet, és ez alapján rövid idő alatt megszületik a döntés. A szabályozásban súlyuk szerint különböztetik meg a drónokat. A legkisebb, játék kategóriába a 120 grammnál könnyebbek tartoznak, ezek repülését csak be kell jelenteni, nincs esetükben eljárási illeték. Az ennél nagyobbakra már kötelező felelősségbiztosítást is kell kötni. A jogi szabályozásban megjelenik majd a tiltott, illegális dróntevékenység kategóriája, az ilyen cselekmény büntetést von maga után.

Az államtitkár jelezte: a drónok fejlődése, alkalmazási körük bővülése robbanásszerű, a pilóta nélküli szerkezeteknél megjelenő megoldások a technika élvonalába tartoznak, ezekről a konferencián a felsőoktatási intézmények képviselői szóltak.