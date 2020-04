Már virágba borult a zalai erdők alja

Sokakat csábít kirándulásra az erdő. A minap magam is találkoztam egyedül kószáló emberekkel a természetben.

Az erdő alja most borult virágba. Az avarból ezrével bújt ki a keltike, a szellőrózsa több változata, hogy mindaddig pompázzon, amíg a fák nem lombosodnak.

Az erdők látogatása a kijárási korlátozás alatt is szabad mindaddig, amíg a kormány másként nem rendelkezik. Az erdészetek azonban mindenkit arra kérnek, hogy tartsák be itt is a járványügyi, valamint a turistautak, a park­erdők, az erdei tanösvények felkeresésére vonatkozó szabályokat.

A legfontosabb, ha valaki kimegy a szabadba, kerülje a csoportosulást, ami az erdőben is tilos.

Az erdőgazdaságok felhívják a kirándulók figyelmét, hogy a jelen időszakban kerüljék el a turisztikailag frekventált kirándulóhelyeket, ajánlott most olyan helyen túrázni, ahová eddig esetleg nem jutottak el.

Nem szabad elfelejteni az erdő látogatására vonatkozó általános szabályokat sem.

A legfontosabb: ahol behajtani tilos tábla áll, vagy erdészeti sorompóval találkozunk, azt az erdei utat csak gyalog, lóval vagy kerékpárral szabad használni. Autóval, túramotorral, krosszmotorral, quaddal, egyéb motoros járművel pedig tilos.