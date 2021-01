Sütnek, főznek, alkotnak a reziek

Közös, sok résztvevőt vonzó gasztronómiai programok most elmaradtak, pedig Reziben nagy hagyománya van az ilyeneknek. A tradíciók megőrzése azonban ilyenkor is fontos- most a modern vívmányok segítségével valósulhat ez meg.

Hagyományosan január közepe táján szokták megrendezni Reziben a Farsangi disznótoros és kolbásztöltő mustrát. Az év első gasztronómiai programját aztán sok és sokféle szokta még követni minden esztendőben a faluban. Idén ezek megrendezésére – egyelőre – a járvány miatt nincs lehetőség, de a hagyományokat tovább éltetik – igaz, most más módon. Éppen ezért indult útjára a Reziek a konyhában és kreatívan otthonukban! című program, az online térben.

„ Messzeföldön híres településünk vendégszeretete, ételkészítési ismerete és gyakorlata.” – így kezdődik a falu lakóihoz megfogalmazott felhívás.

A település művelődésszervezője arra kéri a rezieket, hogy ebben az időszakban készítsék el otthon azokat az ételeket, melyek a disznóvágásokhoz és a farsanghoz kapcsolódnak – majd később is mindig az aktuális időszakhoz kapcsolódó fogásokat – s azokról küldjenek be fotókat és elkészítésük módját. Ezeket majd a falu közösségi oldalán közkinccsé teszik.

– Azok a programok, amelyekkel a nagyközönséget meg tudjuk célozni, általában gasztronómiai események. Ezeket nagyon szeretik a helyiek. A kolbásztöltés után húshagyókedd alkalmával minden évben meg szoktuk szervezni a fánkmustrát. Most ez is elmarad. De szeretnénk megmozgatni és egyben tartani a közösséget, ezért indítjuk el ezt a programot. Az is célunk, hogy ha összegyűlik egy jelentősebb mennyiségű anyag, akkor a helyi hagyományos ételeket egy kiadványban is meg tudjuk jeleníteni – szólt a kezdeményezésről Tafota Istvánné művelődésszervező. A disznótoros ételek mellett ilyentájt hagyományosan sokszor készítettek és készítenek ma is savanyúrépalevest, káposztalevest, kocsonyát, kedvelt sok különböző fajta fánk és a nudli is. De nem csak főznek, hanem alkotnak is a reziek.

-Nem múlnak el a napok tétlenül: horgolnak, kötnek, hímeznek, barkácsolnak, sokféle tevékenységet végeznek – tette hozzá a a művelődésszervező. Hogy mindenki megmutathassa művei, s hogy egymástól is tanuljanak, az alkotásokról is várják a képeket.