Sütimustrára is várták az Adventi gesztenyesütés és karácsonyi vásár vendégeit Keszthelyen

Forró, ropogós sült gesztenye, illatos tea és forralt bor, mellé frissen sült kolbász, egyedi kézműves alkotások a vásárban, szebbnél szebb és finomabbnál finomabb mézeskalácsok és sütemények – a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület ünnepváró programjában főszerepet játszottak az ízek is.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

Közel másfél évtizede hagyomány már, hogy a Községháza előtti téren megrendezik az Adventi gesztenyesütés és karácsonyi vásár elnevezésű programot, ahova a hideg téli idő ellenére idén is sokan ellátogattak. Szombaton az ünnepi gesztenyés tortát kóstolhatta minden résztvevő, majd a települési betlehemnél felgyúlt a harmadik adventi gyertya is. A Községházán a Varázshangok játszóház várt kicsiket és nagyokat a hétvége mindkét napján, a Pásztorháznál pedig idén először a Családi udvar is csalogatta az érdeklődőket- itt vasárnap a mézeskalácskészítés fortélyait is meg lehetett ismerni. Vasárnap megrendezték a sütimustrát, melyre nem csak felnőttek, hanem gyerekek is neveztek: az általuk készített finomságokat a zsűri bírálata után a rendezvény vendégei is kóstolhattak.

-Nagyon finom ízek voltak, technológiai hibával szinte nem is találkoztunk. Látszott, hogy sokat dolgoztak, időt és munkát szántak a süteményekre készítőik, minőségi alapanyagokat használtak és szépen dekorálták a süteményeket, tortákat – összegezett Somogyi Zoltán, a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület elnöke. A zsűri azt is tapasztalta, hogy desszertek kevesebb cukrot tartalmaznak, domináltak a könnyedebb krémek, a fűszerekkel viszont bátrabban bántak a sütemények készítői. S hogy melyek ezek, milyen ízek illenek a karácsonyhoz, azt is megtudtuk az egyesület elnökétől, aki egyben gasztronómiai szakember is.

– Gyömbér, narancs, fahéj, csillagánizs, áfonya, vanília, barnacukor – ennek egy kicsit füstös, karamellás íze van. A csokoládé nem kifejezetten a karácsony íze, de dekorálásban gyakori – itt például láthattunk csokoládéból készült fenyőt. A gesztenyés sütemények is kedveltek ilyenkor – sorolta Somogyi Zoltán.

Két kategóriában (torta és házias finomságok) – Varga Zoltánné lett az első helyezett mézeskalács tortájával valamint Mozart kuglófjával, a legfinomabb sütemény szelet pedig Torsa Beatrix méteres kalácsa lett.

