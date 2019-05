Street Food Weekend Zalaegerszegen: utcakaja kultúrával körítve

A jövő hétvégén, május 31-e péntektől június 2-a vasárnap estig tart a harmadik Street Food Weekend, ami ezúttal nemcsak gasztronómiai, hanem művészeti élvezeteket is kínál majd az érdeklődőknek.

A szervezők ugyanis kiegészítették az utcai ételek kínálatát a most debütáló Art´Z Művészeti Fesztivál programjaival. E kettős fesztiválról tartottak előzetes programismertető sajtótájékoztatót tegnap a megyeszékhelyi városházán, ahol Balaicz Zoltán polgármester megemlékezett a 2017- es indulásról, amitől kezdve – a sikerre tekintettel – folyamatosan bővíteni kell a Street Food Weekendet.

A megyeszékhely belvárosában jövő hétvégén sorra kerülő Street Food Weekend és Art´Z Művészeti Fesztivál kapcsán Balaicz Zoltán polgármester közölte: már nemcsak a városban, hanem a megyében, sőt a régióban is sokak által várt rendezvényről van szó, aminek a szervezői ez évre tovább bővítették a kikapcsolódási lehetőségeket, zenét, képzőművészetet magukban foglaló programokkal.

A fesztivál fő szervezői, Horváth Szilárd és Szabó Zoltán szóltak részletesebben, mi vár azokra, akik majd szétnéznek jövő hétvégén a belvárosban. A közel ötven produkciót, kisebb-nagyobb rendezvényt magában foglaló kínálatnak először a hagyományosabb, gasztronómiai részéről hangzott el információ. Minden food truck (mozgóárus) vissza akart jönni a fesztiválra, sőt, mivel viszonylag sokat kellett tavaly sorban állni egy-egy ételért, most bővítik az autók számát. Az összesen 25-26, mást-mást kínáló food truck elhelyezéséhez be kell vonni a polgármesteri hivatal előtti teret is. Az Art´Z fesztivál létrehozásában számos egyesület, szervezet is segített. A programok közt lesz versfülke, több koncert, irodalmi flashmob, városképfestés, folyamatos játék kicsiknek és nagyoknak; míg a Csipke Passzás Alagút galériává alakul.