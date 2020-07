Több szempont szerint vizsgálják a zalai fürdőhelyeket

Hamarosan kiderül, melyik strand hogyan szerepelt a Kék Hullám Zászló strandminősítő rendszerben. Akkortól ismét egy, két, három, négy vagy a legjobbaknak járó öt csillag mutatja a vendégeknek a fürdőhelyek színvonalát.

A tóparti önkormányzatokat összefogó Balatoni Szövetség évről évre meghirdeti a Kék Hullám Zászló minősítési rendszert, bár lebonyolítása idén kérdéses volt a járványügyi helyzetben. Ám amikortól biztossá vált, hogy megnyithatnak a strandok, a szervezet közzétette felhívását, hogy a strandüzemeltetők e szezonban is kérhetik a fürdőhelyek minősítését. A bírálók működés közben járják be a strandokat, hogy ugyanolyan tapasztalatokat szerezhessenek, mint a vendégek. Idén 35 strand nevezett be, köztük a két gyenesdiási is. Mint sok más balatoni strandon, ezeken is több fejlesztés valósult meg idén. A gyenesdiási önkormányzat százszázalékos támogatást, 64,5 millió forintot nyert a Játékstrand és közel 18,5 millió forintot a Lidó strand korszerűsítésére. A fejlesztések során főként a családbarát lehetőségek bővültek, és a fenntarthatóság került előtérbe.

A Balatoni Szövetség képviseletében a Kék Hullám Zászló minősítési rendszer bírálóbizottságát vezető Fabacsovicsné Kovács Krisztina elmondta, hogy sok más településen is újdonságok várják a strandolókat idén, ezeket is figyelték a felmérés során.

A Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett strandfejlesztési pályázaton több fürdőhely nyert el támogatást fejlesztések megvalósítására. Több településen ezek már megvalósultak, néhány helyen azonban majd a szezon végeztével kezdik el a beruházásokat. A legtöbb helyen a gyermekbarát szolgáltatásokat bővítették, sok strandon új vizesblokkokat is kialakítottak, és több helyen napvitorlákat helyeztek ki. Az újdonságok felmérése mellett még rengeteg szempontot vizsgáltak a bírálók, hogy kialakítsák a fürdőhelyeknek szánt csillagok számát.

– Értékeljük a tisztaságot, a környezet minőségét, figyelünk a zöld szempontokra és a családbarát szolgáltatásokra, lehetőségekre. Sokrétű értékelési lapunk van, és olyan szervezeteket vontunk be a munkába, melyek egyes szempontok szakértői. Így többek között a bírálóbizottság tagja a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Balatoni Kör, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Nők a Balatonért Egyesület képviselője, és a Magyar Turisztikai Ügynökség delegáltja is velünk tartott. A megyei népegészségügyi osztályoktól kértünk segítséget ahhoz, hogy vizsgálják meg a strandokat járványügyi szempontból – sorolt a sok közül néhány szempontot Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.

Ez utóbbi egyébként a minősítési rendszer idei újdonsága. E kritérium alapján különdíjat osztanak ki a járványügyi szempontból legbiztonságosabbnak minősített strandnak. Ezenkívül hagyományosan a megyei önkormányzatok is díjazzák a területükön legjobbnak ítélt fürdőhelyet. Az egész régióban legtöbb pontszámot elérő strand is kiérdemel egy különdíjat. Hogy a bírálók értékelése alapján melyik strand hogyan szerepelt a minősítési rendszerben, az néhány napon belül kiderül. Az eredményhirdetést a Balatoni Szövetség július 15-én tartja Zamárdiban. Akkortól mutatják majd a csillagok a balatoni strandok színvonalát.