Startup képzés indul szeptemberben az ország felsőoktatási intézményeiben – Interjú Kölkedi Krisztiánnal

„Célunk, hogy az innovatív gondolkodásmódot minél szélesebb körben és a lehető legfiatalabb életkorban megismertessük és népszerűsítsük. Épp ezért indítjuk el a hazai egyetemeken a HSUP startup tematikájú képzésünket 2020 szeptemberében” – hangsúlyozta lapunknak adott interjújában Kölkedi Krisztián, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) startup programok szakértője.

Kölkedi Krisztián neve ismerősen cseng Zala megyében, főleg Nagykanizsán: a fiatal szakember a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán folytatott felsőfokú tanulmányokat, ahol 3 éven át töltötte be a helyi hallgatói önkormányzat elnöki tisztségét. Emellett a mai napig elnöke a Kanyssa Hallgatói Alapítványnak, amely ösztöndíjakkal támogatja a közösség érdekéért aktívan tevékenykedő hallgatókat. Az egykori turizmus-vendéglátás alapszakos hallgató egyetemi évei után sem szakított az alma materrel, hiszen korán elkezdte építeni saját startup cégeit. Pályafutását 5 évvel az egyetem – és több év, piacon töltött tanácsadói és üzletfejlesztési tapasztalatszerzés – után az NKFIH ifjúsági innovációért és startup ökoszisztémáért felelős elnöki megbízottjaként folytatta, egy hónapja pedig a kutatási-fejlesztési innovációs szolgáltatási főosztály vezetőjének nevezték ki.

– Mi az a startup és hogyan tudja segíteni a szektor fellendülését a hivatal?

– A startup egyszerűen megfogalmazva egy olyan vállalkozás, amely jellemzően alacsony indulótőkéje ellenére nagy növekedési potenciállal rendelkezik és valamilyen tudást, intenzív innovatív terméket vagy szolgáltatást kíván bevezetni egy adott piacra – fejtette ki Kölkedi Krisztián. – A startup legfontosabb jellemzője maga az innováció, vagyis, ha a projektnek nincs jelentős innovációs újdonság­értéke, akkor csupán induló vállalkozásról beszélhetünk. A közvélekedés inkább a fiatalabb korosztályokhoz köti a startup fogalmát, mert ez a fajta innovatív gondolkodásmód – divatos kifejezéssel élve „mindset” – elsősorban az ifjúságot jellemzi. Ebben van is igazság, hiszen napjaink cégvezetői közül sokan csak későn vagy egyáltalán nem ismerik fel az innovációban rejlő üzleti lehetőségeket. Gyakran hallom is tőlük: „Ha ezzel a tudással rendelkeztem volna 18 évesen, akkor megváltottam volna a világot”. Ez is az oka annak, hogy szeptemberben az ország közel 20 felsőfokú oktatási intézményében indítunk el startup képzést. Célunk, hogy az innovatív gondolkodásmódot minél szélesebb körben és a lehető legfiatalabb életkorban megismertessük és népszerűsítsük. Persze, ha valaki – a képzésnek köszönhetően – kedvet kap a cégalapításhoz, mi akkor is ott leszünk mellette és támogatjuk. Mire gondolok? A tantárgy hallgatása közben mentorálással, ösztöndíjjal segítjük a hallgatókat a termék, szoftver vagy esetleg egy berendezés MVP-jének (Minimum Viable Product) elkészítésében, ami az év végére akár már befektetőknek is bemutatható. A startup képzés egységes tananyaga több mint 10 egyetemi szakember bevonásával készül. A hallgatók a féléves alapozó képzés végén projektötleteket készítenek. A második félévben a legígéretesebbnek ítélt projektek köré csapatok szerveződnek, melyek az ötlet megvalósításához támogatást és kiemelt ösztöndíjat kapnak, illetve egy mentort, aki segíti őket a fejlesztésben és a fejlődésben. Az arra érett megoldások esetében a második félévi vizsga egy befektetők előtti bemutatóval zárul, ahol a hallgatók további finanszírozást szerezhetnek vállalkozásuk elindításához.

– Hogyan képzelik el jövőbeni működésüket? Ékes példája lehet ennek a COVIDEA startup- és ötletpályázat, mellyel a koronavírus terjedése kapcsán kialakult helyzetre reagált villámgyorsan a hivatal?

– Olyan ötleteket, megoldásokat vártunk, melyek a jelenlegi nehéz járvány- és egészségügyi, valamint társadalmi helyzetben szakterülettől függetlenül segíthetnek a felmerülő új kihívások enyhítésében. A fertőzések lassítását szolgáló, a gyógyítást és az egészségügyi ellátás szervezését támogató, a társadalmi érintkezés hiányából és a bezártságból eredő problémákat enyhítő megoldásokat vártunk. A pályázat sikerességét jól mutatja, hogy közel 500 pályamunka érkezett. Kezdeményezésünk szimbolikus is, hiszen egyértelműen azt üzeni, hogy nemcsak nagyvállalati szereplőknek nyújtunk támogatást újszerű technológiai fejlesztéseikhez, hanem magánszemélyeknek, kkv-nak vagy akár nonprofit szervezeteknek is. Tervünk az, hogy a hivatal szolgáltatásait tovább bővítsük, s hogy a magyar vállalkozások mérettől függetlenül bátran és nagy bizalommal forduljanak hozzánk, jelentkezzenek pályázatainkra. Biztos vagyok benne, hogy a későbbiekben is lesznek olyan tematikus kiírásaink, amelyekkel egy-egy társadalmi problémára reagálunk, s a beérkező legjobb pályaműveket díjazzuk majd.

Kölkedi Krisztián az interjú végén külön hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos a megoldásközpontú gondolkodás, az, hogy egy problémában, nehézségben ne akadályt, hanem kihívást és fejlődési lehetőséget lássunk. Ennek szükségét jól példázza a mostani helyzet is: azok a vállalkozások, amelyek napi szintű működését és vezetését átszövi az innovatív, adaptív szemlélet, sokkal rugalmasabban voltak képesek reagálni a megváltozott körülményekhez.