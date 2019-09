Standi Gyuláné az egyházzenei tábor programját vitte el a Böjte-intézményben lakó gyerekeknek

Az erdélyi Medgyes településen járt Standi Gyuláné kórusvezető, az Eötvös-iskola ének-zene szakos pedagógusa, Böjte Csaba ferences rendi szerzetes alapítványának gyermekotthonában. Útjáról az alábbi beszámolót küldte lapunknak.

Az Eötvös József Általános Iskola már többéves kapcsolatot ápol Nagy Mariannával, az otthon vezetőjével, aki az intézmény régi diákja volt. Tavasszal az Eötvös-műsor vendégeként két nevelt gyermekével érkezett Zalaegerszegre, s átvette a közösség által gyűjtött adományokat. Ekkor hívott meg a Böjte-alapítvány medgyesi gyermekotthonába.

Rövid szervezés után a nyár közepén az egyházzenei tábor programjával s a szükséges eszközökkel, hangszerekkel érkeztem. Mivel csak három nap állt rendelkezésre, ebbe kellett sűríteni a zenei tábor egyhetes tematikáját, ami itt is az oltáriszentségről szólt.

A tábort az otthonban tartottuk, a zenefoglalkozást, vetélkedőt, kézműveskedést a Kolping család jól felszerelt közösségi termében. A hangháborút, úrnapi körmenetet az udvaron. A gyermekek lelkesen vettek részt a foglalkozásokon, még a szovátai és segesvári Böjte-intézményből is érkeztek táborozók. Már második nap a szomszédban lévő katolikus templomban szentmisén szolgáltunk a megtanult népénekekkel és gregorián énekekkel. A tábor zárásaként pedig zenés áhítaton mutatták be a gyerekek a tanultakat a medjugorjei zarándoklatra készülőknek.

Az együtt töltött pár nap mélyen megérintett. Közösen étkeztünk, részese voltam a mindennapjaiknak. Az otthonban mindenkinek megvan a feladata, de önként is vállalhat a házimunkában segítséget, s bizony meg is teszi. Két osztrák ipari tanuló fiatal a nyári gyakorlata keretében a sürgős javítási munkákat végezte. Az épület fenntartásának költségeit az alapítvány állja, minden egyéb szükségletet adományokból fedeznek.

Az otthon vezetőjének, Nagy Mariannának csak egy felnőtt segítsége van a 19 gyermekhez, ő szintén Böjte atya otthonában nevelkedett. Az itt folytatott munka 24 órás szolgálat, nincs szabadság sem. Igaz elhivatottság, nagyon mély elköteleződés kell hozzá. Remélem, hogy az ott töltött pár napban egy kevés terhet sikerült levenni a nevelők válláról. Gondolkodunk a folytatásról, jó lenne Erdélyben más településre elvinni, kimozdítani a gyerekeket a megszokott környezetükből.

Hírt kaptam, az általam tanított énekeket dúdolgatják a medgyesi gyerekek, a szöveg nem mindig felismerhető, de a dallam a helyén van.