St. Martin koncertje: szaxofon és szving

A Boldog békeidők koncepciójához illő zenei programot kínál hallgatóságának St. Martin. A legismertebb hazai szaxofonművész csütörtökön este egy szving tematikájú, speciális műsorral lép a közönség elé.

A különleges összeállítás Hévízen debütál, ezt a műsort ugyanis korábban még sehol sem mutatta be St. Martin. A zenész lapunknak elmondta: nagyzenekarral érkeznek Zalába, a koncertet szimfonikus és fúvósok betétek színesítik, valamint egy harsonás szólista teszi még izgalmasabbá a programot. A koncerten fellép fia, Norman is, ő énekesként működik majd közre az egyik dalban. – Lesznek a közönség számára ismerős dalok is, hiszen más formában, más megközelítésben már előadtuk őket, de az első igazi szvingkoncertemet Hévízen adom – mondta a zenész.

St. Martin a hazai könnyűzene egyik legmarkánsabb és legismertebb előadóművésze, aki 25 évvel ezelőtt, 1994-ben jelentette meg első önálló albumát. A művésznevét viselő, zömében saját dalokat tartalmazó bemutatkozó nagylemezével egészen új műfajt honosított meg hazánkban, de sikeresen mutatkozott be a nemzetközi színtéren is, rögtön a szólókarrierje kezdetén a világ legnagyobb szaxofonművészeivel dolgozhatott együtt. Az azóta eltelt negyedszázad alatt összesen 26 rendkívül sikeres albumot készített.