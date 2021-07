Sportprogramokat kínáltak a Göcseji Dombérozó keretében

Sportprogramokat kínált az érdeklődőknek szerda délután az V. Göcseji Dombérozó részeként a község önkormányzata, majd a térség olajos kötődései kerültek fókuszba. Ahogy a tíznapos programsorozat legtöbb települése, úgy Gellénháza is elsősorban a helyi adottságokat kívánta hangsúlyozni.

A gyerekeket már kora délután vizes játékok várták a település strandján, a pancsolóban sorversenyt, vízipisztolyos célba lövést, illetve játékos horgászatot szerveztek számukra. A község polgármestere, Farkas Imre Józsefné szerint a délelőtti eső ugyan egy kicsit keresztülhúzta számításaikat, de a gyerekekre mindig lehet alapozni.

– Azt az egyéni, sajátos arculatot szeretnénk hangsúlyozni, amiben Gellénháza különbözik a Göcseji Dombérozó többi településétől – magyarázta a polgármester. – Nekünk strandunk és tekepályánk is van, ezért mi sportprogramokkal készültünk. A vizes játékok egy részét sajnos le kell mondanunk, a gyerekek azonban láthatóan jól érzik magukat, s a tekepályán is rendben folynak a versenyek, több csapat is nevezett.

Gellénháza másik sajátossága az olajiparhoz kötődik, ezt is igyekeztek bevonni a helyi programokba, így a művelődési házban a késő délutáni, kora esti órákban nemcsak a nagylengyeli olajmező múltját és jelenét bemutató filmet vetítették le, de a hazai szénhidrogén-bányászat kiemelkedő alakja, a Zala megyében több helyen is dolgozott Buda Ernő életével is megismerkedhettek a jelenlévők. Gellénháza emellett további meglepetéssel kedveskedett a program résztvevőinek, minden vendéget egyedi, dombérozós kulcstartóval ajándékoztak meg.

Teskándon ugyancsak a késő délutáni órákban szerveztek előadást, a vadászíró Badacsonyi Lajos a rovásírás történetébe kalauzolta el az érdeklődőket. A program apropóját az adta, hogy bár egyre több helységnévtábla alatt láthatjuk településeink nevét ezzel az ősi magyar írásmóddal, de még mindig kevesek ismerik annak eredetét és szimbólumrendszerét.

Életképek, gitárkoncert, túra

Az V. Göcseji Dombérozó tíznapos programsorozata részeként ma Becsvölgyére várják a látogatókat. A Barabásszegi Turista Pihenőhelynél 18 órától XVIII–XIX. századi életképek a göcseji szegek társadalmából címmel dr. Kulcsár Bálint levéltáros tart előadást. 20 órától a református templomban a zalaegerszegi Belvárosi Gitársuli növendékei adnak koncertet, amit tábortűz melletti nyáresti beszélgetés követ. Emellett ma is teljesíthető lesz az a hat kilométeres családi kalandtúra, amely során Hagyárosböröndről kiindulva túrakártyák segítségével, szabadon választott időpontban barangolhatják be a térséget a természetjárás kedvelői.