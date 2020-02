Sportolók, zenészek, politikusok írtak alá – Paksa Tibor számos autogramot őriz otthonában

Többféle gyűjteménye mellett számos ismert ember aláírását is magáénak tudhatja a helyi gyógy­pedagógus, Paksa Tibor. Nemrég megmutatta nekünk, és néhány érdekes történetet is mesélt.

– 1971 nyarán Balatonmárián nyaraltunk a szüleimmel – kezdte a gyűjtő. – A strand mellett összefutottunk az Újpest legendás labdarúgójával, Bene Ferenccel, kezemben az akkori Képes Sport újsággal, melynek címlapján ő szerepelt. Apám biztatott, hogy kérjek tőle aláírást emlékül, amit örömmel teljesített is. Ezzel kezdődött dedikált emlékeim gyűjtése, először a sport­élet szereplőire koncentrálva. A teljesség igénye nélkül sikerült autog­ramot szereznem az Aranycsapat tagjaitól: Buzánszky Jenőtől, Hidegkuti Nándortól, Grosics Gyulától, ők könyveket láttak el kézjegyükkel, de „beszereztem” Lothar Matthäus és David Coulthard aláírását is. A nemzet sportolói közül Albert Flórián, dr. Kamuti Jenő és Schmidt Pál dedikálása is örök élmény. Mellettük a Ferencváros Bajnokok Ligája-főtáblára került csapatának tagjai is aláírták a lenti Móricz-iskola emlékkönyvét. Kaptam leveleket az MLSZ, MOB, NOB és más sportszervezetek elnökeitől, az FTC, a ZTE vezetőitől, köztük Bita Józseftől. Sportújságírók is megajándékoztak egy-egy dedikált könyvvel, köztük Bocsák Miklós és Hegyi Iván. A Fradi legendás krónikása, Nagy Béla összes nekem küldött könyve felbecsülhetetlen érték számomra, csakúgy, mint írói példaképem, Végh Antal szívhez szóló baráti dedikációi. Legtöbbjükkel személyesen is találkoztam.

Paksa Tibor több lapban is rendszeresen publikál, kapcsolatot ápol újságírókkal. Többek között Bencsik András, Pilhál György, Szalay Károly, Ungváry Zsolt üzeneteit és aláírásait őrzi. Emellett politikusok és közéleti szereplők is dedikáltak neki: Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László házelnök, illetve megyei vezetők és polgármesterek, továbbá neves szaktekintélyek, mint dr. Benedek Ferenc jogászprofesszor.

– Fiatalságom gyöngyszemei közt őrzőm még az Illés-együttes, a Fonográf, a P. Mobil aláírásait, Koncz Zsuzsa 1976-ban szülőfalumban, Csesztregen dedikálta a róla szóló gyűjteményemet, a Lord együttes szövegírója, Balogh József pedig unokámnak írt alá könyvet. Szintén kedves emlék, hogy Marianna testvérem által hozzájutottam az Egyesült Államokból a Simon and Gartfunkel együttes aláírásához is.

Paksa Tibor azt is elmondta, hogy a fentiek mellett a gyógypedagógiai főiskola számos professzorától is őriz dedikált könyveket.