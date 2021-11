Spóramentesítő légfertőtlenítőket vásárolt a nagykanizsai Thúry György Múzeum

Légfertőtlenítő és légtisztító berendezéseket vásárolt a Thúry György Múzeum a gyűjtemény és a látogatók védelme érdekében.

Mint azt dr. Száraz Csilla, a múzeum igazgatója elmondta: a közgyűjtemény 2020-ban is – mint ahogy minden évben – pályázott a járásszékhely múzeumok szakmai támogatása című pályázati kiírásra, sikeresen.

– Pályázati célként a megelőző állományvédelem modellértékű jó gyakorlatainak kialakítását, raktári egységeink ehhez kapcsolódó fejlesztését, helyi kulturális örökségünk megóvását fogalmaztuk meg légtisztító eszközök beszerzésével – bocsátotta előre dr. Száraz Csilla.

– A pályázatértékelő bizottság támogatásra méltónak találta a projektünket, ennek köszönhetően 2 millió forintot ítéltek meg a légfertőtlenítő, légtisztító eszközök beszerzéséhez – folytatta az intézmény igazgatója. – Hasonló törekvéseink már korábban is voltak, a raktárainkba nagy teljesítményű páramentesítő berendezéseket szereztünk be, ugyanis a Fő úti épületünk eléggé vizesedik, és az abban helyet kapó régészeti raktárban nagy szükség volt egy ilyenre. A plakátházban tároljuk a Sass Brunner- és a Z. Soós-képeket, ezért oda is vásároltunk páramentesítő eszközt, hogy biztosíthassuk a megfelelő légpáratartalmat. A rendszert most az említett légfertőtlenítő berendezésekkel bővítjük, melyek többféle szűrővel vannak felszerelve. A berendezés része egy úgynevezett HEPA-szűrő, amely a pollenek, baktériumok és penészspórák 99,97 százalékát kiszűri, van benne egy aktívszén szűrő, mely füsttel, szagokkal, gázokkal és oldószerek gőzével szemben hatékony, harmadikként a két szűrőt kombinálták és végül egy úgynevezett anioncserélő is a berendezés része, amely körülbelül 3 millió aniont és iont bocsát ki másodpercenként, melyek proaktív módon küzdenek a szennyeződésrészecskékkel. Négy ilyen, steril levegőt biztosító eszközt vásárolhattunk, melyek kerekeken gördülnek, így mobilak – ennek köszönhetően hétköznapokon a raktárakban használjuk ezeket, megnyitókon és más rendezvényeken pedig a kiállítóterekben.